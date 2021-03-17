香港政府於數周前展開新冠肺炎疫苗接種計劃，每日約有一萬名市民接受疫苗注射。我們相信，在大規模疫苗接種計劃完成後，將會產生有效的群體免疫作用，令香港及周遭地區形成保障，並為全面重啟經濟活動打下「強心針」。

按照現時速度計算，全港約700多萬的人口估計需要兩年才能完成接種，做法顯然是不夠理想。當然，在計劃起動的初期，的確有需要採取審慎的態度，以及多方面考慮市民對疫苗的接受程度。不過，全面遏止疫症乃當務之急，而香港亦不如內地或其他地區，可以大規模進行封城措施，故全民接種疫苗確實是現時最理想及可行的方法。

於本周初，當局擴大免費接種新冠疫苗的優先組別，涵括30至59歲人士。除過往的特定優先人士，如醫務人員、跨境運輸業界、教育工作者等，現時亦新增海外留學生及家庭傭工的類別。經過擴大的優先接種人士，將覆蓋超過550萬市民，佔全港16歲或以上的人口約八成。

事實上，近日出現由健身中心引發的爆發群組，實在是值得市民擔心。我們未曾忘記第4波疫情的源頭，均指向一個達數十人的「歌舞群組」，最終連帶約1,000人受到感染。基於病毒的傳播能力異常強大，即使是為數不多的感染者，亦有機會造成嚴重的骨牌效應。香港市民也受夠了日復日、夜復夜的疫情反覆，故大規模的疫苗接種實在是刻不容緩。

當然，不同種類的疫苗所引發的副作用及異常事件，衞生部門是不能忽視，但社會上所有論述亦需建基在客觀科學數據的基礎上。根據政府的解釋，雖然香港部分人士在接種後產生不良反應，但其異常事件的比例是遠較其他地區為低。在每一萬劑的疫苗中，英國約有40宗異常報告，而新加坡亦有38宗，但香港現時僅為7至8宗，由此反映本地疫苗的風險沒有大於應有的效益。

當局在如此關鍵時期，就需要用盡所有能用的方法做好解說工作，不能讓坊間的小道消息以訛傳訛，不必要地影響市民對接種疫苗的意願。我們亦歡迎政府撥款10億元設立疫苗接種保障基金，為日後出現罕見的情況做好準備，向因接種疫苗而受到長期影響的人士，提供適切的財政支持及申索渠道。

環觀全球各地，部分地區的疫苗措施是值得香港效法。舉例來說，以色列會為完成兩劑接種的人士分發「綠色證明文件」，持相關證明者才能出入大型公共場所，如體育館、音樂廳等。誠然，香港可以利用現有的「安心出行」程式，實現類似的安排措施。至於內地、新加坡、澳洲等地，亦研究「疫苗護照」的可行性，讓完成接種人士以更寬鬆的條件往返受認證的地區。

總括來說，現時接種疫苗始終是效益大於風險，按政府計劃接種疫苗是遏止疫情的重大轉捩點。作為香港市民，為自身及社會的衞生安全，亦為經濟能夠盡快復甦，積極接種疫苗將是一種應有的公民責任。