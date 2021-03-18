神州觀察：整容失敗討說法　無牌醫生玩失蹤

三十六計，走為上計。湖北武漢兩名女子早前在當地一間整容醫院做隆鼻手術失敗，憤然上門討說法，方知當初的手術室乃臨時租借，涉事醫生更屬無牌行醫；醫生其後施展緩兵之計假意應允退款，外加部分賠償，以及會找合資格醫生和醫院為二人重做手術，怎知最終突然玩失蹤，當地衞健委已介入調查事件。

據悉，兩名苦主當初是在朋友介紹下，往涉事的吉美拉醫療美容門診部做了隆鼻手術，費用合共8.5萬元人民幣，誰知兩例手術俱失敗，二人於兩周後拆線時發現鼻子腫痛，且鼻樑變形、透光，整容竟變毀容，令二人始料未及。涉事醫生其後又是藉詞敷衍，又說會另尋地方為她們免費進行修復、給予補償等，前後忽悠了大半年，終在上月底允諾期限到來之際去如黃鶴，結果甚麽也沒兌現，叫二人不知如何是好。

對於無牌行醫者的無良之舉，當局勢必不能輕易放過，把人揪出來，及時還苦主公道，亦屬應有之義；關鍵是如何防範類似亂象再生，更好地保障消費者的權益與健康安全，減少事故重演機會。譬如本案所涉無牌行醫問題，當局是否每次都得等事發後才會有所動作？事前的審核把關工作有否做細做足？須知這種情況在醫療美容行業十分突出，不少失敗的手術都與無牌行醫有關，甚至變成索命手術，直接把人「整死」，是誰在放任他們濫竽充數、禍害無辜？

搜索媒體報道發現，涉事整容醫院此前亦發生過同類事件，一名到武漢旅遊的外地女子花費數萬元換來的又是「毀容之旅」，之後更需多次往返武漢周旋，以致身心俱疲，更不知能否修復成功。人們不禁要問，當局當初有否就此進行查處或整改？力度如何？而在本次事件中，武漢吉美拉醫療美容門診部表示，只是租借手術室予對方使用，自身並未參與手術，言下之意，己方不需為此負責，但事實真的如此嗎？按照相關管理條例規定，類似出租、外包科室及器械等行為俱屬違法；說到底，還是賺錢最重要，哪怕過往有劣迹，仍可變着法子繼續亂來。

一個不爭的事實是，內地醫療整容行業呈井噴式發展的同時，問題隱患亦層出不窮，一些不具資質認證的機構、人員皆可開展相關業務，非法行醫，甚至「黑診所」處處；而一些醫美機構就算合法，其實卻是個空殼，名下醫生只是掛名，真正上手的可能只是護士或其他轉行醫生，因為醫美專業醫生本就很少，與市場需求嚴重脫節，亦容易催生亂象。此外，需要提醒部分愛美人士，美容整形定要選擇正規醫院，這也是對自己負責的一種態度，畢竟一旦中招，討說法殊為不易，人財兩辛苦，教訓纍纍，不可不慎。