正論：通關一味開期票　本末倒置誘打針

抗疫逾年，清零無期，經濟直插谷底。港府原以為疫苗開打後可扭轉頹勢，詎料人算不如天算，疫苗安全成疑，至今已有7人死亡，異常個案不計其數，重創市民信心。為催谷市民打針，港府軟硬兼施，林鄭昨日又大開期票，以研究接種後通關及放寬社交距離說事，其實仍不脫「假大空」本色。

疫苗接種計劃自上月底展開以來，死亡個案一宗接一宗，惟港府每次皆以「死亡與接種疫苗沒有直接關係」草草結案，一味諉過長期病患惹的禍，不僅無法說服市民疫苗安全，甚至愈描愈黑，令人「信心清零」。更令外界驚訝的是，港府沒有叫停長者及長期病患者接種，反而一再擴大接種群組，現時優先接種群組覆蓋550萬人口，幾近全民接種，然而市民反應依然冷淡，僅有約3%16歲以上人口接種了疫苗。昨日所見，多間社區接種中心皆亮起「綠燈」，有大量名額無人預約，科興疫苗固然乏人問津，連帶復必泰疫苗亦備受冷待。

本報一直強調，港府要鼓勵市民接種疫苗，不是盲目開放優先接種群組便能了事，疫苗安全這個根本問題一日未解決，一日無法給予市民信心，一切也是徒然。事關人命，不接種疫苗未必會染疫，但接種後出事則性命堪憂，何況接種了一樣有機會中招，一名警員便在接種科興疫苗4日後確診，成為全港首例。事實擺在眼前，這是人命問題和信心問題，並不是廢官隨便說幾句便可以當無事發生。偏偏港產官僚繼續一條黑路走到底，繼食衞局局長陳肇始「威嚇」市民若不接種疫苗將無可避免收緊防疫措施後，其上司林鄭月娥則唱完白臉唱紅臉，以爭取與內地通關及放寬社交距離為誘因，希望市民踴躍接種。

誠然，民情宜疏不宜堵，提供誘因總比威嚇好。問題是，港府的做法始終不脫「假大空」本色，皆因內地有關方面早就揚言，中港通關的最基本條件是疫情受控，最初甚至堅持香港疫情必須清零，只是港府無能，一直無法達標，才傳出中央鬆口，只要維持低確診也有可能通關。可惜港府沒有珍惜機會，防疫張弛無道，社交距離措施稍一放寬，新一波疫情便爆個七彩，最近的「健身群組」便是鐵證。昨日本港再有11宗新增確診個案，兩宗源頭不明，反映社區仍然存在隱形傳播鏈，港府不得不再次突襲封區強檢。試問在此情此景下，內地為何要冒險與香港通關，將清零努力毀於一旦？

廢官當然認為，惟有提高接種率，方有條件向內地爭取通關，這種想法不能說是錯，但肯定是本末倒置。講來講去，通關關鍵是本港疫情受控，港府同時必須提出有力證據，讓市民信服疫苗可靠。可惜事實恰好相反，廢官連接種疫苗計劃都搞得一塌糊塗，況且現時傳聞滿天飛，既有消息指內地只承認接種國產疫苗者免檢入境，又有消息指歐盟不承認中國製疫苗，令人無所適從。別說打與不打是一個問題，打哪款疫苗同樣是個問題。偏偏港府語焉不詳，一味叫市民「盲打」，激起反效果就是必然結果。

再加上復必泰疫苗在港開打後，亦爆出首宗接種後中風的個案，而港府也有購入的牛津阿斯利康疫苗，更因為導致多人血栓而被歐洲多國叫停接種，證明天下疫苗一樣黑。更不必說，港府設立的10億元保障基金形同虛設，「打死人」尚且沒有賠償，市民何必搵命博？

不管怎麼說，本港經濟已陷入冰封，失業率進一步飆升至7.2％的17年來高位，中港早日通關已成挽救經濟的唯一之途，港府固然要改弦更張，認真訂出清零時間表，提高疫苗透明度，切實做好防疫工作；港人更要想清楚，到底是共同努力讓疫症盡快清零，讓中港早日通關，讓社會回復正常，還是讓疫情無了期拖下去，將經濟徹底拖死，任由香港萬劫不復。