功夫茶：牛報恩含淚跪主　冷血官畜牲不如

送走黑暗鼠年，今年迎來辛丑牛年，功夫茶一向都好尊重牛呢種動物，佢哋有靈性，勤勞又貢獻良多，所以好多人都唔會食牛。作為香港人，大家都希望今年靈牛賜福香港，點知正月剛剛過，便爆出流浪牛畀漁護署用「緊箍咒」綁頸痛苦落淚嘅新聞，功夫茶睇到直頭眼火爆。

漁護署忽上腦，話為咗監察牛牛行蹤，將GPS盒連條帶緊緊綁住牛牛條頸，幾乎連手指都攝唔入，牛牛吞水都難，痛到標眼淚，寢食難安，有讀者睇見呢隻編號「531」嘅牛牛，磨向樹枝想解開條帶，折騰40分鐘，非常悽慘，於是將事件公諸於世，全城大罵漁護署「冷血」，不但冇幫牛隻搵到棲身之所終老，反而帶頭虐牛。有網民更要求漁護署署長梁肇輝戴上頸帶嚟了解吓牛隻感受。

漁護署成為箭靶，以為佢哋醒爬，派人去解開牛牛嘅「緊箍咒」，點知只係拍片發文死撐話唔算太緊。大家繼續見到牛牛好唔舒服咁流住眼淚，都想喊出嚟。其實漁護署呢班人唔單止冷血冇人性，亦都冇常識㗎，隻牛頭大有角，身形龐大，就算再綁鬆啲，都唔會甩啦條帶，使鬼綁咁緊！睇吓瑞士啲牛頸上繫住個啷啷掛鈴，放養通山走都唔會走失，漁護署係咪養住一班人頭豬腦？唔怪之得，東方建議嘅「貓狗善終園」藍圖，有創意有建設性亦實際可行，用腦諗吓都應該跟住實行啦，佢哋竟然會一口拒絕，係咪個腦攞咗去堆填？

牛牛「緊箍咒」事件連立法會議員都睇唔過眼，質疑當局有構成虐待動物之嫌，擔心牛隻進食困難會生病，甚至死亡，鬧爆當局唔應該再拖延，要盡快解決事件，亦應該披露更多資料，例如獸醫檢查次數、牛隻情況以及改善方案等，而唔係僅僅發文「自說自話」。

魯迅有句名言，勇者憤怒，抽刀向更強者；怯者憤怒，抽刀向更弱者。政府對無依無靠嘅動物鐵石心腸，用「緊箍咒」追蹤，對窮兇極惡之徒卻又腳軟跪低，頻頻放生，等佢哋可以潛逃着草，計功夫茶話齋，咁鍾意用GPS，點解唔提出啲重犯保釋要戴住頸帶追蹤啊？又或者用嚟防止部門員工值班時蛇王？唔好用人權嚟駁嘴，乜牛牛唔係生命嚟嘅咩，眾生平等，動物唔識保護自己，政府係咪更加應該做多啲嘢去愛護佢哋？

政府無能，老鼠捉唔到，動物安全又不保。律政司去年放生虐殺貓狗狂徒，引發破窗效應，殘酷對待動物案件激增。依家漁護署又帶頭虐牛，其他人咪會有樣學樣囉。網絡上好多片段，都反映牛係幾咁有靈性，被主人賣走之前會閃住淚光再三跪低答謝養育之恩，見者動容。呢班政府官員比起上嚟，連畜牲都不如，依家所作所為，一定會有報應，功夫茶放長雙眼睇你哋將來點折墮！