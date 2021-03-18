世界視線：侈談英國精神　首相自取其辱

英國首相約翰遜日前以視像形式，參加了蘇格蘭保守黨大會並發表演講，期間開足火力，大肆抨擊蘇格蘭獨立黨，在抗疫關鍵時刻仍堅持推動獨立活動，批評該政黨「過分癡迷於獨立公投」，甚至不顧蘇格蘭和整個英國將為此付出沉重代價。約翰遜又表示，如果蘇格蘭已從英國獨立出去，可能到現在還在等待新冠疫苗，暗示蘇格蘭若脫離聯合王國的「母體」，只能自討苦吃。

諷刺的是，約翰遜在演講中多次提到所謂「英國精神」，幫助英國戰勝了疫情，並預告當地的疫情防控措施可能在今年夏天解除，結果引發網絡上一片罵聲。有網民指出，英國最初未能及時控制疫情，約翰遜政府推出的政策也沒有遵循科學，正是所謂「英國精神」，導致疫情出現災難性的後果。

約翰遜晒抗疫成績，堪稱哪壺不開提哪壺。據英國傳媒最新爆料，約翰遜曾暗示英國在成為新冠疫情最嚴重國家之一前，應「無視」病毒存在。他甚至在公開場合吹噓自己曾在醫院內與疑似患者握手，而且還將繼續和民眾握手，結果有目共睹，英國「求仁得仁」，淪為「疫情最嚴重國家」之餘，約翰遜本人更曾中招。

事實上，倫敦抗疫不力，正是「蘇獨」的其中一個助燃劑。蘇格蘭民眾比較政治人物的抗疫表現，普遍認為蘇格蘭首席部長施雅晴完勝約翰遜，也是當地疫情較全國輕微的主要原因，影響所及，支持「蘇獨」的民調受訪者亦增至過半，一般相信，蘇格蘭民族黨將在今年5月的地方選舉中穩操勝券。除了蘇格蘭，威爾斯地方政府更曾在疫情期間，以防疫為由禁止英國各地民眾進入當地，被民族主義者解讀為，今次疫情正好證明不管是蘇格蘭抑或威爾斯，皆可作為一個獨立小國運作。

對於蘇格蘭欲第二次獨立公投，約翰遜曾說，施雅晴當初承諾公投乃「一個世代僅此一次」的機會，現在不能輸打贏要，但倫敦管治水平每況愈下，無法帶領蘇格蘭民族「共同富裕」，卻是難以繞過的事實。畢竟當首都居民「出入平安」也成為奢望時，還高談甚麼「英國精神」？