97回歸後，年年舉行全港示威活動的民間人權陣線（「民陣」），一直風頭甚健，每次遊行的「領頭羊」，都是些香港反對派的「頭面人物」，如黎智英、李柱銘、李卓人等等。「民陣」的存在使命，就是要組織全港性的大示威，保持反中亂港之聲勢，向世人特別是「國際社會」顯示力量，顯示他們「得到香港人的廣泛支持」，顯示掌握了「主流民意」。

最初，「民陣」組織大規模的遊行，尚算和平、理性，那時的港人也很奉公守法，尚未被狂熱的政治煽動所惑，社會尚未撕裂。因此，「民陣」就標榜自己是「和理非」——和平、理性、非暴力。然而，隨着形勢惡化，特別是今次反修例風波中，反對派有組織、有預謀的以暴亂和暴力達到「顏色革命」之目的，達到全面奪取香港管治權之目的，達到和美英西方勾結謀求「港獨」之目的，「民陣」標榜的「和理非」就成了黑暴的障眼法、遮羞布、掩護體。

「民陣」發動的多次遊行，令黑衣暴徒的打砸搶燒、瘋狂襲警，有了「強大的群眾後盾」，「令警察不敢妄動」。此時此刻的「和理非」，已經成了恐怖暴力不折不扣的幫兇！經此一役，「民陣」的「和理非」遮羞布，已徹底撕爛。

「民陣」及其組織的活動，是暴亂暴徒的幫兇，這不但為世人所見，「民陣」的組織成員——各式各樣的反中亂港政團更是心知肚明。「民陣」有沒有收取「外國資金」是否經得起調查，他們也心中有數，他們害怕負起法律責任，於是「民陣」的組織成員這一陣子「紛紛退群」。然而，「民陣」召集人陳皓桓還嘴硬，說這是當局容不下「民陣」，反問：「民陣」已是最和平團體，若連這個平台都容不下，日後還有誰去堅持「合法、和平、理性、非暴力」？

如此「反問」的意思似乎是，當局若容不下他們，就是在逼他們「反」，逼他們不再堅持「合法、和平、理性、非暴力」。此乃向當局發出威脅：莫逼老子上梁山！哈哈，夠薑！