漁護署帶頭虐牛，暴露出官僚漠視動物生命權益，保障嚴重不足，流浪貓狗被殘酷對待，現有法例及措施未能有效打擊虐待動物罪案發生。東方報業集團尊重生命，亦希望助社會解決流浪動物問題，深入探討及研究各樣可能性，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬，各界讚好，立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討。

然而漁護署日前向立法會發出文件回應東方所獻藍圖，以獸醫專家意見作藉口，稱動物庇護所只適宜作短暫收留動物之用，長期在庇護所飼養流浪動物，對動物的生理和心理狀況亦非理想，又指「貓狗善終園」涉及大量政府財政及土地資源，亦極可能被人濫用甚至鼓勵棄養動物，產生惡性循環。署方更指其他國家如英澳日星公營動物收容設施，亦沒有長期收容流浪動物。

每個地區都有不同社會結構及資源分配，漁護署隨便找外國例子來做擋箭牌，根本無心解決問題。而且用土地資源做拒絕理由，只是想挑起矛盾，政府毋須用住宅地建「貓狗善終園」，只要找一些山旮旯非住宅用地，或者工業邨邊陲地便可以做到。

世上無難事，只怕有心人。漁護署的表現更加證明政府充斥冇心肝冇靈魂的官員。這些人怠惰懶作為，死撐現有做法已可處理流浪動物的有關工作，但為何街上還是有流浪貓狗，虐待動物個案層出不窮？如果由個別機構處理，極有機會最終人道毀滅收場。或有熱心市民私下收容流浪動物，基於資源問題以及缺乏訓練，以往例子顯示往往會搞出爛攤子，好心做壞事，甚至惹上官非，救畜變成虐畜。

政府對於民間獻計一口拒絕，請問漁護署是否有一套方案或絕世好橋去解決流浪貓狗問題？說穿了，要這幫懶鬼作出改革，難於登天，叫他們狗官，簡直侮辱了動物。