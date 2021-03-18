2月27日，上千名亞裔民眾在紐約富利廣場集會，譴責新冠疫情爆發後，各地針對亞裔的仇恨暴力激增，示威者高舉標語：「我們不是病毒」，「我們值得人身安全」，「所有人的血都是紅色的」。紐約市長白思豪說：我們必須對抗歧視和仇恨，對亞裔攻擊，就是對我們所有人攻擊，紐約絕不會容許仇恨。

去年3月，23歲的南韓女子在紐約被打傷臉部；7月，89歲的中國老婦在紐約被毆打；今年1月，84歲的泰國老翁在三藩市被人猛烈推倒在地，傷重不治。疫情爆發以來，美國前總統特朗普刻意提升種族仇恨，當街毆打、侵襲亞裔人店舖事件層出不窮。

首先，大多數亞裔文化是不與人產生衝突，每當受到歧視，都傾向息事寧人。其次是特朗普在任時，多次將新冠肺炎說成是「中國病毒」、「功夫流感」，助長仇華風氣，結果是：一、有店舖拒絕服務黃種人；二、華人在街頭被辱罵甚至毆打；三、2020年針對亞洲人的「仇恨犯罪」暴增19倍；四、根據美國「停止仇視亞裔」組織資料，去年3月至12月，收到逾2,800宗亞裔人士遭受歧視的求助；五、美國籃球明星林書豪被指是「新冠病毒」。

為了改善亞裔在美國的生存環境，曼哈頓華裔姊弟楊珊迪和楊曉東成立了「保護唐人街」組織，義工定時定點陪伴長者外出。去年美國大選，超過100個亞裔美國人參與競選聯邦公職，其中5人當選眾議院議員。而楊安澤更在民主黨總統初選中大放異彩，並打算競逐今年的紐約市長選舉。

密歇根大學教授博爾哈表示，美國「移民」被當成是威脅，當作代罪羔羊。上世紀30年代經濟大蕭條，180萬墨西哥裔美國人被驅逐出境；上世紀80年代汽車業蕭條，日本人則成了受害者；今次新冠疫情，中國和華人成為了被針對的對象。而核心問題是「白人優越主義」。印第安納大學吳迪安教授指出，只有白種人才能夠享有被當做個體的自由，對亞裔有一種永恒不變的陌生感。

最近美國的亞裔開始發聲，他們不論在生活和政治上開始變得活躍，有更多的亞裔從事記者的職業，白人不會去報道的事情，他們自己報道。

相信沒有人會相信，民主大哥的美國，種族歧視是如此有歷史性，而且至今不變。在美華人和亞裔須團結起來，加強相關事件報道，其次是組成互助組織及壓力團體，以便自助和向政府、州議會、國會施壓。更重要的是參與各級議會和政府公職，以強化亞裔的影響力，從而加強反歧視法例和執法。

站起來，爭取合理權益！