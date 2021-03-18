黃絲暴民圍爐取暖自High之作《理大圍城》，原獲電影院商安排上映，藝術中心更出租場地讓團體包場觀看，惟該院商以「避免引起不必要的誤會」為由，日前突然取消放映，接着藝術中心亦宣布取消出租場地。事件並未因此平息，反而折射出政府內部問題叢生，「無間道」千方百計搵機會突圍搞事，不因《港區國安法》生效而有所改變。

《理大圍城》是甚麼電影，不用看也想像得到，內容必然是扭曲事實、歌頌暴徒、美化暴力、仇視警察、抹黑政府，若在「民主大國」美國發生暴徒佔據大學和隧道、投擲汽油彈、攻擊警察和平民，你道美警會否真槍實彈鎮壓？你道美國政府會否准許這樣的電影上映？黃絲暴民因禁映而呱呱嘈，實屬恬不知恥。

這又帶出一個問題，香港設有電檢處，為所有上映的電影評級，為何這套電影會通過送檢？藝術中心當初為何會出租場地讓電影放映？當然，最大的蹊蹺是，該片發行商在過去3年共獲藝發局撥款278萬元資助製作經費，即變相用公帑拍電影反政府，世界上還有比這更荒謬的事嗎？還有比香港政府更廢的政府嗎？

政府內部充斥吃裏扒外的無間道並非一朝一夕的事，反修例黑暴雖令牛鬼蛇神統統現形，國安法亦早已生效，而且又規定公務員必須宣誓，但始終治標不治本，無間道口服心不服，死而不僵。

更不堪的是，政府高層也是一樣心態，對國安法陽奉陰違。延誤超支、風波不斷的西九M+博物館終於在年尾開幕，澳洲籍館長華安雅居然揚言展出反修例黑暴作品沒有問題，意味日後隨時會見到博物館淪為黑暴展銷場，甚麼「五大訴求」、「光復香港」的展品隨處可見。港府迷信洋和尚會唸經，將耗資龐大的西九文化區送給洋人管理，這些洋人視國安法如無物，一味自把自為，批准請人的港府高層難道不用問責？