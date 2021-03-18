人是不是愈精明愈好呢？不是的，古人說：「察見淵魚者不祥」，你身處懸崖之上，能洞燭細微，就連海面上有多少尾魚也可以一眼數清。這樣的人自以為高明，殊不知在智者看來，是不祥之兆。

道理說穿了，是因為太精明的人心眼兒多，七孔八竅，勞思傷神，那便不是有福之徵。人生難得糊塗，幾乎所有佛菩薩像的眼睛，都是睜開三分之二、垂下三分之一的，只有修行境界低一點的四大金剛，才會圓瞪着眼。

2019年特區政府想在此地推出《逃犯條例》修訂案，這其實只是小事一樁，過去，北京從全球各地引渡回國的逃犯不少，卻從來沒有出過一宗嚴重的冤獄。但很多香港人未免太精明，簡直是「見人所不能見」，好端端的修訂案，竟給他們說得像是黑幕重重。當日筆者苦口婆心，勸反對派做人該學習糊塗一點，他們不聽，結果把大好香江弄成了一片「不祥」之地。

2020年初，新冠肺炎疫情來襲，雖然環境嚴峻，但是香港四面通衢，物資不虞匱乏，即使口罩、消毒液會短期缺貨，白米、廁紙也斷不可能斷供。其時，我又勸香港人別過分精明，不要盲目搶購，可惜言者諄諄，聽者藐藐，有些朋友一年前搶買回來的廁紙，到今天還遠遠未能用完，真是何苦來哉！

近期，不少香港人又生起新的煩惱。大量窮困國家苦於沒有新冠肺炎疫苗供應，正在四處求謀，反觀香港，疫苗堆積如山，很多市民偏是瞻前顧後，抱着能不打就不打的心態。本欄一直告訴大眾，目前輸港的疫苗大抵可靠，衡量風險之後，還是打比不打更划得來。然而，大量「精明」的香港人不作如是觀，哪怕專家們強調注射後產生的嚴重事故，俱與疫苗無關，他們還是不放心，寧可聽任疫患蔓延，實在教人莫之奈何。