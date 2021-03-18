庸官怠政，高薪低能，養一班淨係識得支厚酬嘅廢物，香港有乜辦法唔沉淪！呢，有啲嘢係不必調查，單靠目測都可知道好定唔好，譬如見到「一畦春韭綠」，當知必然「十里稻花香」；見到「清潔不滅鼠」，自然feel到「防疫一場空」；見到檢控無能一味靠拖，就知律政司同烏龜結緣，爬到日落西山，只落得「綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽」！

看官，人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，自2018年1月上任以來，經常被嘲「大事做不來，小事做不好」！就連黃大仙都睇唔過眼，今年就本港法治批予下下籤「岳飛遇害」，籤文暗喻司法及律政界內有奸臣秦檜，一手將法治推落懸崖。喂！咁又係珍珠都冇咁真喎！好似國安重犯黎智英喺2017年維園舉行六四集會期間，疑用粗口恐嚇東方報業集團男記者案，早前喺有相有片嘅佐證下，被裁判官裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，事件引來輿論嘩然！基於眾怒難犯，律政司喺上訴限期嘅最後一天，即去年9月17日提出上訴。

阿姐，至今已逾半年，一單學者指無重大爭拗、上訴程序並唔複雜嘅案件，都真係唔明點解拖咗咁耐依然「零進展」。本報向律政司查詢該案最新進展，問是否可提供案件編號及下次審訊日期，誰知佢又如一部殘破錄音機，一味回帶重複都唔知講過多少次嘅廢噏：由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件進一步評論！早年，受害男記者一連寫咗17封信問律政司有關案件進展，只問佢「告」定「唔告」黎智英，又係得到幾乎同一樣嘅答案，你話對住部淨係識「回帶」廢噏嘅錄音機，點可能唔扯火！

一個德不稱位、能不稱官嘅避政司司長，民望不用調查都知一定「墊司底」，佢民望食泥當食生菜！有論者指鄭若驊白𢭃人工，檢控無能，未能彰顯公平正義，如果佢仲有一點羞恥心，就應該鞠躬下台！