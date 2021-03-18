英國人留下及其後再不斷栽培發展的冷灶、短樁或地雷，在一代又一代的舊電池提點及引領下，在過去20多年從來沒有停止過發揮沒有英國人的英國人的管治影響，只不過時起時伏、時明時晦而已。再加上歷屆特區政府完全沒有痛下決心貫徹國民教育，不敢打「去殖化」的政治決戰，從而使反中亂港勢力不斷坐大，各種反共、反華、反政府，甚至公然叫囂推動「香港獨立」的口號、收取境外勢力資助的各種名目的政治組織應運而生，遂使「佔中行動」成勢，「35+攬炒」顛覆的港版顏色革命成形。

堡壘是最容易從內部攻破的。一點不假，就在這兩年香港的世紀黑暴和世紀疫症疊加肆虐下，公務員隊伍中竟出現「要保持不偏不倚的中立」或「兩邊都不幫」的態度，實質是縱容的做法，竟在700多抓住大小管治權柄的政務官中大行其道，甚至成抵制止暴制亂的護身符，所以才出現劉利群縱容全港「連儂牆」作惡一年多的現象。

特區政府處理整個世紀黑暴的態度曖昧，政務司司長在黑暴佔領理大、截斷紅隧、火燒紅隧出口收費站時，竟然只能再表示遺憾便冇乜辦法，試問政府想發出甚麼訊息？行政長官林鄭月娥在黑暴佔領搗毀立法會及其後各個周末和周日的連串暴動下，仍說要通過對談會的方法去解決暴亂。國家在深圳舉行香港各界座談會發動各界團結起來止暴制亂，目標明確，可是特區政府竟唱反調，稱暴徒是「示威人士」，稱世紀暴亂是「社會事件」，前年的施政報告還要用1,730萬元公帑外判聘用專家為黑色暴亂政治化妝，最近財政司司長發表的預算案講詞，還續稱這場黑色暴亂是「社會事件」，可見「社會事件」的稱謂已成「保持中立」的最新產品。

事實清楚說明，手執權柄的高官仍想採用「中立」或「政治中立」蒙混過關，誤導輿論，消弭港人對敵鬥志，令人質疑他們是否為下台後留政治後路，黑也講成白？