產評：聯儲容忍高通脹　提速與華決高下

美國聯儲局無視1.9萬億美元救市措施恐引發通脹，仍決定維持寬鬆貨幣政策，務求盡谷經濟傲視全球！之不過，持續推行無限量放水的代價必然會衍生資本失序，後患無窮。反觀，中國則銘記逾10年前「四萬億救市」之痛，堅持不搞大水漫灌。世界兩強貨幣政策分道揚鑣，極可能成為這場世紀爭霸戰的一道分水嶺，更快分出勝負！

基本上，目前中美疫情皆大致受控，惟美國佔優的是預計5月所有成年人都接種疫苗，意味通關在望。若一切順利，可以預見的畫面是在財政及貨幣持續虛增的助攻下，經濟於疫後勢能以大幅超出預期的速度反彈，成為美國總統拜登上任首年的重大政績，資本市場泡沫化亦會得到進一步「昇華」，為這場世紀泡沫爆破埋下伏線。

事實上，貨幣量寬充其量只是換取時間來進行經濟結構性改革的階段性措施，長期施行不但治標不治本，更會衍生出更大的問題，尤其是貧富懸殊。再者，2008年金融海嘯以來，聯儲局雖已多次放水，但在美國政府缺乏大刀闊斧的根本性改革下，經濟未見大起色。去年疫情爆發，聯儲局更二話不說祭出無限量放水，就如走上一條不歸路，皆因大量流動性並未流往實體經濟，而是流入股、匯、商品、樓市，甚至虛擬貨幣等資產市場炒作，虛榮的背後乃就業市場無太大起色，激化社會矛盾，故見到前總統特朗普時代的民粹主義抬頭，以至今年初政治亂局，實非偶然。

如今美國政府債台高築，財政赤字不斷惡化，未來再能施以大型基建推動經濟的空間愈見掣肘，最終可能又得依賴量寬，走不出這個惡性循環。當局如今不着急處理債市沽壓，漠視通脹抬頭，不但猶如玩火，更如將美國舉債能力和美元信用押注在賭枱上，一旦通脹失控，必然禍及全球。親身經歷1970至1980年代通脹失控的美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾，難道不知道箇中風險？誠然，那時也是他們深明「美國打噴嚏，全球就感冒」的年代，如今索性來一記歷史重演，君不見巴西已率先倒下被迫加息！

至於中國，應對之策必然要與美國貨幣政策截然不同，否則就會淪為下一個巴西，代價是要眼看近期內地股市調整、年輕股民賣家當、多地嚴控樓市炒風、推動資產去泡沫化的政策等，確實有點無奈，考驗着經濟的韌力。既然美國出此下策，務求速戰速決，也許兩強爭霸，不用再多一個世紀的時間，可漸見高下！