神州觀察：百年鐵鍋技藝　純屬虛假廣告

一生只做一件事，並將之做到極致，這便是人們所說的匠人匠心，各行各業都需要這樣的執着精神，亦只有如此，方能練就高超技藝，從而賦予持久的生命力，於不斷傳承中造福世人。內地一款宣稱來自日本、家族式「百年技藝傳承」的鐵鍋產品，遭踢爆作出虛假的廣告宣傳，實則由內地代工廠生產，公司亦剛註冊沒兩年，乃至找中國演員假扮家族傳人，一切憑空捏造，何其荒誕不經。

涉事鐵鍋商家名叫「壹加生活」，於2019年在福建泉州註冊，之後在電商平台以「日本古法鐵鍋鑄造師伊藤慧太」宣傳及銷售日本進口鐵鍋，並杜撰出「始自1892年」的歷經百年、4代傳承，不斷將技藝發揚光大的虛假事實。商家又謊稱在百年間屢獲「日本非遺傳統工藝獎」、「日本手工工藝匠人」等榮譽，從而成功打動不少消費者，使得鐵鍋成為熱賣品，最高更可賣至1,400多元，比代工廠不足500元的同類產品售價多近兩倍，銷售總額逾3,000萬元。

事實上，不但廣告中的「伊藤家的第4代傳人」是由中國演員假扮，就連前幾代始創人、傳承人的照片，身份亦都是日本的小說家、雕刻家等人，而且出生時代對不上號，可見造假就是造假，假的真不了。問題是，如此一個不折不扣的假廣告、偽工藝，怎就能輕易通過審查進行發布，在電商平台熱賣？難不成商家隨便拍個廣告，就可以隨便發布出去？電商平台亦不需就產品作任何甄別？難怪各電商平台總是假貨不絕，甚至被爆集體造假，存在一條龍式造假黑色產業鏈，包括「境外購」、「海外購」產品其實全都是自家產的山寨貨。

至於演員、名人代言虛假廣告，過往亦是屢見不鮮，當中不乏大牌明星、人氣偶像、奧運冠軍於代言中「翻車」，所涉包括美容護膚、保健食品、教育、醫療等諸多領域，乃至接連「爆雷」、「割韭菜」的P2P網貸平台。真不知這些人決定代言之前，有否對相關廣告內容作些基本了解，畢竟他們與普通人不一樣，一言一行對大眾都有着很強的暗示與引導作用，作為公眾人物，必須履行應盡的社會職責，不能自私地只顧賺錢；尤其像本案中的演員，居然冒充日本人，自己豈會不知屬何種行為？

故對參與虛假廣告的演員也好，無良商家也好，當局必須從嚴懲治，包括對虛假廣告、產品提供發布、銷售平台的機構、人員等加強監管和打擊力度，因為事關每一位消費者的安全與利益。事實亦證明，想要擁有精湛的技藝水平，締造真正屬於自己的百年老店、民族品牌，靠弄虛作假肯定不行，匠人精神需憑腳踏實地、不懈的努力與付出，別總指望走捷徑。