正論：疫苗猶豫蔚成風　二針恐怕無人打

新冠疫苗自上月底開打以來事故不斷，死亡人數達到7人，面癱、中風、昏迷等嚴重異常事故層出不窮，令人膽戰心驚。第二針科興疫苗將於下周開打，隨着市民對疫苗信心插水，「退針潮」此起彼伏，「疫苗猶豫」已成大勢所趨，港府如何「谷數」，恐怕也是無力回天。面對此情此景，浪費公帑事小，疫情難以收科事大。

全球都如火如荼接種疫苗之際，致死致殘的報告同樣不絕如縷，牛津阿斯利康疫苗被指疑引起血栓，遭歐洲多國暫停使用，香港則以接種國產科興疫苗為主，引發的嚴重個案也以科興為最多，更因為港府解說不清，每次皆以「死亡與接種疫苗無直接關係」為由輕輕帶過，令市民信心盡失；加上衞生署遲來的指引有欠清晰，根本無法遏止退針潮。連日所見，接種科興疫苗的社區中心幾乎一片「綠燈」，連帶接種復必泰的預約亦不見踴躍，與疫苗開打初期，接種中心人山人海不可同日而語。

雪上加霜的是，被港府列為優先接種群組的院舍長者一樣拒絕賣帳，在多名長期病患長者死得不明不白後，大部分「老友記」皆對疫苗耍手擰頭。有私營院舍進行調查，發現僅有不足四分一人願意接種疫苗，即約七成半人拒絕接種，疫苗滯銷已是寫在牆上。而按時間推算，接種科興疫苗的市民最快下周五需要再打第二針，惟在一片風聲鶴唳下，還有多少市民願意「搵命博」實屬疑問。甚至專家也提出警告，若市民在接種第一針後有過敏反應，不宜接種第二針，84億元疫苗最終有多少淪為垃圾長埋堆填區，實在不堪想像。

截至昨日，累計約276,600名市民接種第一劑疫苗，佔本地16歲以上人口只有約3%。以此速度推算，香港要完成全民接種起碼兩年，惟目前失業率已高達7.2%，破產潮、裁員潮、結業潮一浪接一浪，若防疫措施還要維持多兩年，香港肯定徹底玩完。港府當然清楚知道問題的嚴重性，最近便軟硬兼施，以胡蘿蔔加大棒的方法又氹又嚇市民打針，包括向內地爭取通關等。

人們都是受軟不受硬，利誘自是比威逼好。港大感染及傳染病中心總監何栢良便建議，除了商討中港通關，港府更應設立「疫苗護照」，以「先易後難」方式，與受港人歡迎的鄰近國家及地區商討建立「旅遊通道」，例如內地、日本、南韓、台灣等，打齊二針後兩周可出境。其實，內地早就推出全球首本疫苗護照，歐盟亦公布設立綠色數碼證書制度，作用與疫苗護照相若，反映疫苗護照已成外遊必備之物，偏偏港府仍在等運到，接種疫苗計劃搞得一塌糊塗之餘，疫情又反覆，別說與內地通關有如煲無米粥，就連一橋之隔的澳門也將港人拒諸門外，真是情何以堪！

說到底，工欲善其事，必先利其器。港府固然要為通關甚至設立疫苗護照做好準備，但最重要是控制好疫情，打好抗疫戰，訂出清零時間表，這樣才能予內地及鄰近地區以信心。問題是，廢官做得到嗎？