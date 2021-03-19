世界視線：牛津疫苗事故多　英國瑞典丟老臉

全球有點實力的國家及地區近月都在疫苗大作戰，政府高官每天投放在疫苗接種的時間比防疫更多。不過，近期因為有牛津疫苗之稱的阿斯利康疫苗疑出現嚴重副作用，導致多個國家相繼暫停接種，讓英國和牛津兩大王牌面上無光，而英國與歐盟自脫歐後爆發的首場硬仗，主戰場極可能是疫苗！

截至17日，全球已有超過18個國家暫停了阿斯利康接種工作，歐洲國家最多。雖然該藥廠透露，至今已有約1,700萬人接種牛津疫苗，又否認疫苗可能出現血栓等問題。但是，德國、意大利、法國、西班牙、瑞典、丹麥、挪威、冰島等都先後叫停了牛津疫苗，一點不打算給英國留個面子。西方陣營對輸出疫苗的控制很嚴，即使是歐盟兄弟，都不是很多國家能夠搶到牛津疫苗，所以，這款疫苗的「白老鼠」大都是歐洲人，有本事在倉庫裏儲存這款疫苗的國家亦多在歐洲。如今，這款源自歐洲的疫苗全球出大醜，追究疫苗安全性的野火已迅即燒向疫苗研發機構及國家，既狠狠摑了英國一巴，更令合組阿斯利康藥廠的英國與瑞典尷尬萬分。

英國的藥物監管機構責無旁貸，去年底已緊急批准牛津疫苗使用，如今已有超過1,100萬英國人接種這款疫苗，所以英國政府一直只能死鴨子嘴硬，即使瑞典政府在日前暫緩牛津疫苗接種計劃，英國首相約翰遜依然只能死撐下去。最可憐的還有印度，印度本來還為獲得牛津疫苗的生產授權高興，現在卻一點也笑不出了。

各方都叫怕怕，歐盟委員會主席馮德萊恩卻大唱反調，不滿阿斯利康藥廠生產及付運疫苗數量太少，她列舉今年首季該疫苗交貨予歐盟的付運量，質疑何時才能交付合約訂明的1.8億劑，這是患難見真情嗎？似乎並不，歐洲媒體認為馮德萊恩只是以退為進，甚至是在向阿斯利康藥廠施壓，希望對方把歐盟訂購疫苗的錢吐出來，因為新冠疫苗是新產品，藥廠對外的合約規定均寫明接種異常事故的保護性條款，但若廠方延遲交貨，則是違約表現，因此馮德萊恩的鋪墊工作，大家千萬不要會錯意。