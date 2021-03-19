1927年9月，毛澤東領導「秋收起義」武裝暴動，但他沒有革命武裝的軍事職務，不直接帶兵。他當時的身份是中共中央特派員和湖南省秋收起義前敵委員會書記，以黨的名義指揮槍。

當時掌握軍隊的是4位黃埔軍校出身的軍官，「秋收起義」的隊伍在轉移湘南時做了改編，將原來的工農革命軍第一師改為團建制，陳浩為團長、徐恕為副團長、韓昌劍為參謀長、黃子吉為一營營長。

原師長余灑度也是「老黃埔」，然而他的軍事主張和毛澤東不同，沒有再擔任軍隊職務，並受到毛澤東的批評。

於是，余灑度不辭而別，4位黃埔軍官認為是毛澤東逼走了他們的老長官。不久，在一次突圍戰中，毛澤東腳受傷、發炎、發高燒，暫時離開部隊治病。

4位黃埔軍官就聚在一起發牢騷：「老毛不聽我們的，他自己又沒有上過軍校，不懂軍事，也不關心軍事，整天往連隊跑，搞甚麼發展黨員，結果搞得部隊遭到敵人襲擊，弄得這樣狼狽」。

他們愈說愈有氣，最後決定拉隊伍出走，「離老毛愈遠愈好」。毛澤東得知消息，把隊伍追了回來。上井岡山後，毛澤東召開前敵委員會擴大會議，撤了4位黃埔軍官，會上大家又「揭發批判」他們的種種問題。

毛澤東又組織「特別法庭」審判，公布了他們八大罪狀：一是反對毛委員、搞陰謀活動；二是把隊伍私自拉走，有投敵行為；三是反對黨支部建立在連隊上；四是反對建立士兵委員會和實行軍事民主；五是反對在山區建立根據地；六是生活腐化，大吃大喝；七是對抗打游擊、打土豪；八是攻擊工農革命軍是「土匪路線」，判處4人死刑。

我們今天講這段古，是要重溫中共一再強調的「黨指揮槍」是怎麼來的，有違者是要被殺頭的，黨在軍隊中的領導者是絕對不能反對的，80年後中共對此的堅守也是毫不動搖的。