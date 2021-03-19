香港最新失業率升至7.2%，創17年新高，這是意料中事。在黑暴和疫情雙重打擊下，經濟冰封，百業蕭條，旅遊業更是進入冰河期，失業率不升才怪。怕只怕高處未算高，疫情沒完沒了，通關遙遙無期，失業大軍勢必有增無減。

有咁耐風流，就有咁耐折墮。旅遊業是香港重要支柱產業之一，既是經濟增長的重要動力，更提供大量基層就業職位。最風光的時候，香港一年接待旅客超過6,500萬人次，不僅旅遊業受惠，也帶旺酒店、零售、飲食等相關行業，達致全民就業。可惜好景不常，隨着黑暴和疫情相繼來襲，旅遊業首當其衝，受創最深。加上有些人惡意針對內地客，一時「驅蝗」，一時「鳩嗚」，還要打造甚麼「黃色經濟圈」，更是令人避而遠之。在黑暴和疫情影響下，內地客幾乎絕迹香港，黃絲們到底得到甚麼？黃色經濟圈能養活他們嗎？該結業的還是照樣結業，該失業的還是照樣失業，他們並沒有比別人幸運。

顯而易見，香港一日不恢復通關，旅遊業乃至整體經濟就無法扭轉頹勢。港府本來寄望疫苗接種計劃能帶來曙光，詎料事與願違，疫苗接種計劃從一開始便遭別有用心者刻意抹黑，港府又解釋不清，指引不明，結果愈描愈黑，徒添疑慮。按照目前進度，全港700多萬人口最少需要兩年才能完成疫苗接種，到時候香港恐怕早已變成涸轍之鮒。

大事做不了，小事做不好，這就是港產官僚的特色。對疫情束手無策，連接種疫苗也搞得一塌糊塗，港府一事無成，除了寄望中央出手打救，還有甚麼作為？中央不是不想出手打救，而是香港不爭氣，爛泥扶不上壁。內地並不要求香港疫情清零才能通關，只是要求維持低確診數字，港府連這點也做不到，夫復何言？當然，抗疫並不單單是港府的責任，如果市民不願配合，甚至故意搗亂，那就只能齊齊攬炒。