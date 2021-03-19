前年中爆發反修例風波，改變了香港的命運，時光飛逝，眨吓眼兩年，警方拘捕超過一萬人，但只得二千多人被檢控，比率兩成多，十分之低，即是有八成涉嫌暴徒逍遙法外，涉及反修例黑暴案件經常發現檢控甩漏，令到各界懷疑負責檢控嘅律政司有「內鬼」，故意放生暴徒，連法官都開腔鬧律政司塞責，可想而知問題的嚴重性。

負責檢控的律政司是政府部門裏面的「鬼屋」，充滿無間道內鬼。有的靜悄悄搞鬼，有的很出位，例如檢控官公然出書教黑暴逃避法律責任，據聞沒有處分，調職了事，其他人自然有樣學樣！

東區法院高級二等檢控主任黃華芬，去年6月4日用律政司內部電郵系統向全體檢控主任發出電郵，內容涉及有關「六四集會」、「港區國安法」，又表示「希望我們都做同樣嘅事」，效法古人「揭竿起義」。當時有消息指律政司就此作出內部調查，但只聞樓梯響，事隔9個月後，卒之被發現律政司網頁原本高級二等檢控主任黃某，名字突然消失，職位亦懸空，有報道指黃已經離任，律政司不肯交代，鬼鬼祟祟。

有電郵做證據沒得抵賴，律政司也要拖9個月才執行家法，這樣喜歡拖，為何出糧又不拖9個月？律政司的「拖字訣」令人深惡痛絕，還記得壹傳媒黎智英刑恐東方報業集團男記者案，有圖有片有人證，檢控都拖了超過兩年半，東方及受害記者先後發了17封信問「告定不告」，律政司都虛答了事。刑恐案去年8月開審，黎智英表證成立竟然脫罪，律政司上訴亦是拖至最後限期才申請，超過半年仍未排期聆訊，連上訴案件編號都找不到，似乎有人想不了了之。涉及黎智英或者壹傳媒的案件，都是例牌必拖居多，遠的有佔中案6年未落鑊，近有壹傳媒股價造市案，證監會又是查半年沒進展，市民徒嘆奈何！