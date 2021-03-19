中美在美國時間周四於阿拉斯加展開美國總統拜登上任後第一次會談。美方派出國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文，而中國則由中央外事辦主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅會晤。據報道二日分三輪會談，期間不會一同用膳，會後沒有聯合聲明。雙方的立場，在早前布林肯與楊潔篪，拜登與習近平的通話，已說得清清楚楚。美方堅持要提出多個敏感議題，包括中國在香港的打壓行動，在新疆涉嫌進行「種族滅絕」，對美國盟友進行經濟壓迫，網攻美國等，而中方則多次強調中國內政不容外國說三道四。美國為了加強在會談中的本錢和施壓，拜登召開「四方安全對話」會議，而布林肯則於會談前3天與國防部長奧斯汀訪問日韓，以加強聲勢。兩大強國博弈，美國想恃勢壓倒中國，中國又是否受壓呢？

首先是日韓訪問，日本一向是美國堅實支持者，日本幫口已是常態，壓力有限，至於南韓表面上支持美國之外，中美鬥爭中，一向實質參與少。事出意外者，是布林肯和奧斯汀訪日轉去南韓之際，表明朝核問題是最大挑戰，強調美韓同盟比以往任何時間都重要。美韓同盟是維護朝鮮半島和東北亞和平關鍵軸心，這個造勢聲明引來北韓短期內或試射經改良的洲際彈道導彈。美國可謂順得哥情失嫂意，令東北亞無風起浪！得多還是失多？

其次是美國強調今次會談是一次性，不會有延續。話雖如此，今次是美國主動邀請中國，這個主動，背後一定有其原因。一、明知不能解決矛盾，卻又主動提出會談，第一個訊息就是拜登與特朗普不同，向中國發出最基本善意。二、借會面延續美國反中的話題和主導故事發展。三、借機會聯繫友好試探結盟反中反應。四、提升美國本土反中人士（佔全國三分二）支持。

從來國與國的對壘，除非你能消滅對手，否則是傾傾砌砌間持續博弈，看哪一方哪一次能取得着數。至今中方一直保持低調，基本上沒有動作，只是在美國針對中國內部事務時，一次又一次公開重複表示「這是中國內部事務，不容外國干預和說三道四」。對今次會談，中國外交部發言人趙立堅表示中方應邀赴約，展現誠意，希望美方聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。中美的「全球一哥之爭」，以及「華盛頓共識」對「北京共識」，相信會持續鬥爭10年8年或以上，期間中小國家都會被迫靠邊站，不少會因此而失去位置，當然亦可以因此而發中美鬥爭財。成還是敗，看各政治人物和各國的政治智慧！