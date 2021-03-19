港府大事做不到，小事做不好，已成沉疴難治的痼疾，市民早就對官僚沒有希望，但求不要添煩添亂、冇嗰樣整嗰樣、無建設也不要破壞就好。詎料這樣卑微的要求也很難達成，漁護署以追蹤流浪牛為名帶頭虐牛，遭踢爆後依然死不悔改，便是又一鐵證。

西貢流浪牛「531」早前被漁護署套上追蹤位置的頸圈，痛苦至流下「牛淚」，經本報報道後激起極大回響。惻隱之心，人皆有之，「531」被套上「緊箍咒」後行唔安坐唔落，食不下咽，更痛苦淚下，任何正常人都會為之動容，偏偏漁護署官僚唔係人。該署聲稱，為流浪牛戴上GPS頸圈是用於追蹤，但追蹤的作用是甚麼卻語焉不詳，正如義工所說，漁護署既不會餵飼流浪牛，流浪牛受傷了又不會施救，到底追蹤目的何在？更何況，頸箍令流浪牛不適，有可能箍得太緊影響進食及呼吸，從而引發死亡。

當然，最令人不解的是，在事件遭本報踢爆並引來千夫所指後，漁護署依然死撐，堅持頸箍不緊而拒絕為「531」拆下頸箍。古人說，子非魚，焉知魚之樂。同樣地，子非牛，焉知牛之苦？頸箍是外來之物，戴在動物身上肯定不可能舒服，網民建議漁護署署長也試戴，頂得順一天當你贏，署長大人敢嗎？

其實，政府若真正關心流浪動物，何需搞甚麼高科技追蹤記錄，僅需接納東方獻出的「貓狗善終園」藍圖，撥出一幅空地，集中收養照顧流浪貓狗和流浪牛，讓牠們在街頭和野外絕迹，既杜絕了變態狂徒虐待動物的機會，又能為這些「浪浪」提供生養死葬，宏揚人類善美，何樂而不為？

土地面積不用大，更不用位於市區，只要在新界選一幅空置官地或棕地，甚至工業邨的邊陲廢棄土地即可，所費非常有限，只在乎政府做不做而已。可惜港府慣性乜都Say No，有好牌唔上偏要與民為敵，吹脹！