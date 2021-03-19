近日，不少香港人最大的煩惱，是該不該打新冠疫苗，筆者身邊親友，持觀望態度者佔了絕對多數。

然而，一樣米養百樣人，我也碰過有些人，能夠對整件事抱豁達、灑脫、充滿正能量的態度。這種人生觀，在下雖不能至，心嚮往焉，不妨寫出來與讀者分享。

日前，筆者參加義務工作，友僚間碰頭，話題離不開是否該接種疫苗，年紀稍輕的，一面倒抱着能拖則拖的態度，當問到一位年逾花甲的同工，他是一位虔誠的佛教徒，老人家卻說：「在開放接種疫苗之後的第4天，我就打了，頭一、兩天，很多急需的人要打，我先讓一下，過了幾天，自己就去了。」

「老人家，那時候疫苗還很新，測驗數據不夠，你就不怕危險嗎？」我問。「哎喲，在這當兒，疫患如此嚴重，打疫苗不只是作為香港公民，而且是世界公民的責任。況且，所謂的測驗數據，還不是從人的身上搜集回來？要是人人都不肯走出一步，這醫學研究又能如何繼續下去呢？」老人回答說。

這位長者慷慨陳詞，說出一番洋溢着正能量的道理，使其他年輕的，對疫苗充滿疑慮的同工，都不好意思搭嘴。他便接着說：「就算是疫苗出了岔子，我出事了，那也挺好，就安然往生極樂世界唄，呵呵呵！」

世界上是否真有極樂國度，我不知道，但老人家積極、樂觀的性格，確實是很有感染力。或許社會新一代太嬌生慣養了，缺少了上一代做人的氣概。不是說很多人在懷疑英國製的阿斯利康疫苗有問題嗎？

幾天前，60多歲的泰國總理帕拉育為鼓勵國民支持接種計劃，他卻身先士卒，打了第一針阿斯利康。

新時代正在不斷淘汰舊東西，最讓人擔心的是，將來會否連「男子氣概」也被淘汰掉呢？