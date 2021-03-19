蠱惑仔氹無知少女落火坑，離不開威逼利誘。威逼手法，離唔開再唔還錢，就會搞你屋企人之類，若然冇屋企人，就兇神惡煞指遲多一個月利疊利，更加難以償還；利誘自不然落足嘴頭：好快就習慣啦，一年半載，唔單止還清條貴利數，仲有大把錢，到時天空海闊，想點都得啦！

老朽忽然想起港產片蠱惑仔氹女賣身橋段，皆因諗起本報頭版指疫苗開打成效未見，而傷亡事故不斷湧現，預約打針人數遠遜當局預期，港府借通關誘打針也。呢，科興疫苗上月底開打至今，累計仍未過20萬人接種，而佢嘅第二針需相隔最少28日，換言之，市民最快下周再打第二針。政府專家顧問許樹昌都話，若然市民甩底未有如期接種第二針，對社會群體免疫絕對有影響，因為科興打完第二針後，按藥廠數據可達62.3%保護率，如只打一針，保護率肯定降低。

另外，亦有醫生提醒，只打一針，保護率或僅維持一至兩個月，變相浪費第一針疫苗！用公務員事務局局長聶德權嘅說法，就係「用唔晒係全社會要負嘅責任」！老朽至今仍未接種，未知是否要收監或罰款？之但係回心一諗，老朽活到這把年紀，依然要交稅，講真，身為資深納稅人，購買疫苗，都有盡一分綿力也，不至因未打針要把責任孭上身而寢食不安吧！

話時話吖，不久前食衞局局長陳肇始先指出，若然接種率唔理想，疫情反彈就大有可能又收緊社交距離，即係話分分鐘又禁堂食，甚至要「孤身走我路」，一家人都冇得齊齊整整搭一架的士！身為港人，都好無奈！

一眾庸官淪為惡吏，威逼完，就輪到特首林鄭出來利誘，哥仔，係唔係好想北上按摩、卡拉OK消費呢？大叔，想快啲見到父母、老婆仔女咩？快快打針啦！打完兩針，大家寬心，通關及放寬社交限制冇問題！看官，不似蠱惑仔氹女橋段嗎？