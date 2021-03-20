產評：中美交惡成事實　全球經濟揭新序

市場對中美今次對話事前已不樂觀，結果真的劍拔弩張，互不退讓，火藥味極濃，金融市場難免為之震盪。美國若堅持獨霸、勢要與中國脫鈎，中方亦毋須再存幻想，得加快減少對美國的依賴，自力更生。投資者要有心理準備，後疫情時代，中美的經貿競賽將入直路，動真格自然不會再留手，全球經濟將朝「半球化」，即兩大陣營對撼的主軸方向發展。

自美國總統拜登上任以來，市場一直駐足觀望其對華政策，直至雙方落實高層對話，原以為世界兩大國關係有望重回正軌，詎料換來一盆冷水。

觀乎中美高層會面的氣氛，雙方針鋒相對，自說自話，毫無「協商」的意欲，終於為拜登時代的中美關係提供了方向。若然最後傳來雙方會面沒有實質成果，相信亦不令人意外。反正所謂「帶着誠意而來，帶着理解離開」，就是指會後中美以至全球皆明白，兩國不可能重回共同合作的舊路，往後的日子就得各自打算，各地難免要「歸邊」。

在經濟上，美國憑着財技優勢和美元霸權，一邊要中國買更多美國貨、開徵高關稅、打壓科企、制裁重點中企和官員；一邊又想繼續賺盡人民幣，參與中企融資活動，增加在華直接投資，實行予取予攜。面對美國無限放水，威脅國際金融穩定，要全球為其天文數字債務埋單，中國不得不重新思考未來。

過去美國一直以各種手段企圖逼中國讓人民幣升值，惟日本前車可鑑，中國堅拒就範。既然此路不通，美國就索性鋌而走險，正營造全球惡性通脹，聯儲局不但對通脹放任不管，更助力推高債息，只怕一場金融戰快將直搗全球。巴西、土耳其及俄羅斯，本周皆以超過市場預期的力度加息，穩住本幣之餘，更需美元支持，這正正是美國逼「歸邊」的舉措！這3個國家不用親美，只要遠離中國即可。

過去美國與前蘇聯打冷戰，世界一度被一分為二，後來中國推行改革開放，變相選邊，種種因素驅使下，前蘇聯終要瓦解，自此美國所奉行的一套半球化體系，就變成了全球化，而中國亦成為全球化下的得益者，如今發展成全球第二大經濟體。可美國長年漠視自身經濟的結構問題，繼續以美元信用和全球化之名鞏固霸權，中國不想步日本後塵，就只有強力反擊。在特朗普時代，美國已自行毀掉全球化招牌，意味中美爭霸無回頭路。如是者，地球又再合久而分，無論是個人、企業抑或經濟體，都得思索在再半球化這個世界新秩序下的生存之道。