神州觀察：墓地按揭助炒風　民眾生死兩不易

雲南昆明近日有墓園傳出與當地銀行合作，欲推出「墓地按揭貸」，最高貸款額可達20萬元，貸款最長期限10年，毋須抵押。該墓園市場部經理直言，以昆明目前的墓地價格，將來大有上升空間，言下之意，民眾最好能早點入手，否則過了這個村，再無這個店，反正遲早要買，愈早愈划算。

老實說，這位經理說的並非沒有道理，人總有一死，死後肯定得有個葬身之地，此乃剛性需求；更重要的是，近年墓地價格飆升勢頭強勁，尤其在一些大城市，譬如廣州有墓地賣到20萬元一平方米，上海賣到40萬元一平方米也不稀奇；再高端一些的，像江蘇無錫有墓園一塊墓地售價300萬元，廈門早前更出現800萬元一塊的「天價墓地」，民眾直呼「死不起」。相比之下，昆明的墓地均價目前仍處於4.5萬至5萬元的「低位」，是否可作長線投資，將來轉手獲利不好說，但有一點應該不會錯，就是這個價位將來難再找到。

若再讓「墓地按揭貸」這種所謂便民、利民、惠民的金融服務項目鼓動成功，勢必對當地墓價起到助推作用，以致內地官媒亦忍不住開聲，批評此舉是「助長炒風」，從而迫使園方緊急煞停計劃，平息輿論。正如有網民感慨稱，「房子、車子、墓地也要按揭，人生還有甚麼不能按揭」？問題是，按揭一時爽，還貸幾十年，帳總是要還的，如今再來個「墓地貸」，等於死後也要還債，是嫌「車奴」、「房奴」沒做夠，非要辛苦再做「墓奴」？此舉又何止會讓自己死不安心，更會連累子孫孭債上身，如同「永世為奴」，生與死竟都這般不易？

自由市場經濟，似乎甚麽都能炒，甚麽也都能市場化、產業化；但也有人說，一個健康正常的社會，不應將一些關乎國計民生的基礎資源供應拿來炒，當作生意去做，政府需為社會投入足夠的公益性設施保障，譬如多建公墓，以平民化的價格讓民眾「死得起」，死得安心。事實卻是，墓地生意亦如房地產開發一樣，成為了暴利行業，甚至比房地產更暴利，佔用大量土地資源之餘，同樣出現價格虛高、泡沫經濟問題，當局勢需就此加強遏制。只不過，一些地方政府因受各種利益裹挾，其實已明裏暗裏淪為這類亂象的幕後推手，譬如當局強調房子是用來住的，不是用來炒的，結果至今也不見房價有所下跌，與民眾的收入落差仍然相當大；誰又肯多建公益保障房？到處強拆、平墳騰出來的土地不賣給開發商，何來地方財政收入？再如一些銀行存在的金融產品過度營銷問題，從「原油寶」到「租金貸」、「彩禮貸」花式繁多，亦隱患重重，但放貸有利息收，誰還管審慎經營、助長炒風那些事？