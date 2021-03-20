功夫茶：垂淚泣訴難安寢　鐵石心腸有報應

萬物皆有情，牛性善良，從春耕勞累到秋收，養盡天下蒼生，求嘅不過係悠閒食一把青草，從無怨言，何其偉哉！東網搜羅各地靈牛，有墳前哭祭主人，亦有懷孕母牛被帶往屠宰場期間，每3步下跪一次，哀求主人饒命！牛嘅情深義重至此，反觀港府鐵石心腸，無惻隱之心，非人也！因住有報應吖！

各位街坊，生為香港牛本來都夠淒涼，大家都知因疫情難以通關到處飛，每逢假日市民一窩蜂湧至郊外行山玩樂，所經處本已草都唔多條，依家牛隻棲息地更被沙漠化，難以覓食，有啲活活餓死，有啲遭人虐待，甚至被車撞瓜！依家更爆出漁護署有帶頭虐牛之嫌！西貢牛「531」如重犯，被漁護署套上追蹤頸圈，呢舊黑色帶駁着硬盒好像「緊箍咒」嘅醜惡怪物，令牛牛難以低頭進食，用盡千方百計，又撞樹又磨地，多次想掙脫束縛不果，痛苦至流下大滴牛淚，聞者心酸，見者心痛！

有關事件引起公憤，漁護署庸官唔尊重生命，係都唔肯為「531」解開頸圈緊箍咒，致牛牛終日以淚洗面！事件被揭發近一星期後，本報記者尋日重返西貢創興水上活動中心外大草地探望「531」，發現嗰舊醜陋頸圈仍在，佢不時搖頭擺腦，看官，佢唔係take嘢𡁻咗搖頭丸，實在被緊箍到好不自在想揈甩佢，可惜屢試失敗！記者目測佢精神委靡不振，冇好似其他牛群咁喺草地上自在覓食，只係默默地跪坐地上，看似乞求有人能為佢拆除緊箍咒，期間更再度落下牛淚！

有關注團體批評漁護署食古不化，指外國大概20年前先會用類似頸圈套住獅子及老虎等動物，但隨着科技日新月異，市面上有一港元大小嘅GPS裝置用以追蹤貓狗，亦有牧場使用GPS耳掛追蹤牛隻，點解庸官係都要選擇令牛隻痛不欲生嘅緊箍咒？咁都唔係帶頭虐牛係乜呢？

漁護署聞過不改，更喺面書發文死撐實驗冇問題，經獸醫檢查亦發現佩戴GPS頸帶牛隻冇怪異行為！呢，庸官至叻擘大眼講大話，之不過讀者眼睛係雪亮嘅，該貼文一出就引來網民連串抨擊！另有西貢十四鄉村牛關注組成員早前指，涉事牛隻過去曾掙脫約7條頸圈，擔心佢今次會否因再掙脫頸圈而受傷。

講到呢度，功夫茶猛然醒起明末流寇張獻忠擅寫歪詩，不過，佢喺四川留下嘅「七殺碑」有幾句倒有道理：天生萬物以養人，人無一物以報天，殺殺殺殺殺殺殺！依家眼見牛牛受盡緊箍咒虐待，庸官舉手之勞解一解頸圈都唔肯做，本報獻嘅「貓狗善終園」又唔識寶，未開波就話搞唔掂，庸官怠政一至於此，除咗「殺殺殺殺殺殺殺」之外，鬼唔望佢哋來生做隻香港牛，編號「5354」！