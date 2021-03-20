世界視線：老牌報紙又出錯　美媒公信剩幾何

美國老牌報章《華盛頓郵報》年初報道，前總統特朗普去年12月曾施壓喬治亞州調查人員，要求對方調查當地的大選點票結果並「找出欺詐行為」，又稱如果對方這樣做，將成為「民族英雄」。但就在報道刊登兩個多月後，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格公布錄音片段，當中完全沒有報道引述的這兩句話，最終《華郵》更正該篇報道的標題及內容，並刪除錯誤引述特氏的篇幅。

儘管該報作出了更正，但報道刊出後各大傳媒爭相轉載，被當成了特朗普干預司法的「鐵證」之一，而較早前國會在裁定是否要對特氏發起彈劾，民主黨人亦引用了上述報道。最諷刺的是，被指為「施壓」對象的喬州調查人員表示，自己從未感受到來自總統的壓力。

有人為該報辯護，指特氏企圖透過司法為大選結果翻盤，是明擺着的事，他此前要求拉芬斯伯格「找出」他勝選所需要的11,780張選票，便是明證，但這並非《華郵》處理新聞粗疏的辯護理由。據指該報道的消息來源是喬州調查人員的上司，他在聽取對方與總統對話的匯報後，再向報章轉述，《華郵》把道聽途說的內容當成直接引述，出錯並不令人驚訝。

一葉落知天下秋，整場風波可說是特朗普這幾年來與傳媒惡鬥，雙方競相「秀下限」的縮影。特氏一度驅趕敵對傳媒記者，禁止對方到白宮採訪，固然視新聞自由如無物，主流傳媒在報道特氏新聞時，何嘗不是連最基本的求證工作也懶得做。舉個例子，某雜誌曾報道特氏訪問法國期間，曾以擔心弄濕頭髮為由，取消訪問埋葬一戰陣亡將士的公墓，又引用匿名人士指特氏以「失敗者」和「傻子」揶揄陣亡將士，但據當日在場的前國家安全顧問博爾頓所說，並無印象特氏曾出言不遜，還說自己知道的話一定會在其著作中記上一筆，有關報道有多可靠，大家不妨自行判斷。當然，美式媒體偏見的「受害者」，絕對不止特氏。美國某知名新聞電視台早前報道新疆違反人權的情況，畫面地圖標示的卻是廣東，惹來反華而不知華之譏，便是最佳例子。