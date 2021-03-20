香港回歸後，管治領域、上層建築領域全方位混亂。行政、立法、司法、教育、文化、媒體，以及金融管理、證監等經濟、商業命脈部門，大多是港英時代培植的人掌握權力，包括決策權和執行權，他們同呼吸共命運，心心相印，配合默契。

他們完全知道如何運用各自領域的大小權力，為了一個共同的政治目標協同作戰，如何與社會上的反對派和外國干預勢力相呼應、相支撐。這是回歸後，「反中亂港」活動持續不絕，最終導致反修例暴亂發生的重要原因。現在《港區國安法》公布了，「反中亂港」和「港獨」分子抓的抓、判的判，亂局得到扭轉。

然而，距清除亂源和潛藏勢力還很遠，許多領域的人事要整頓；風頭火勢上，有些領域還在死頂，紙包不住火，這些領域暴露的問題由來已久，他們冚得了一時，冚不了太久。

例如香港律政司早已暴露了為「反中亂港」勢力提供保護傘的問題，早已暴露了某些人員政治立場、效忠對象極為可疑的問題。在反修例暴亂中出現了「一名檢控官出版涉嫌教導疑犯避開法律陷阱的書籍」；近又揭出一位二等檢控主任利用內部電郵系統向全體檢控主任發出鼓吹同袍出席非法集會，聲稱「今日有甚麼會比這更有意義的事情嗎？希望我們都做同樣的事」。

這位檢控主任鼓吹同袍出席的非法集會，涉及「六四事件」和《港區國安法》；事隔9個月後，這位檢控主任的名字才在律政司網頁上消失。

然執筆本文時，這位主任似乎還是「下落不明」，有指已被停職調查，有指已經離任。

由此可知，律政司在鄭司長領導下，處理這類「政治敏感」問題時是何等「拖拉成性，含糊不清」，似有縱容包庇之嫌。

更令人憂慮的是，一個檢控官，一個檢控主任所犯下的事，在司法領域很可能只是冰山一角，隱憂不除，後患無窮也。