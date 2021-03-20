美日外長和防長日前會晤後發表聯合聲明，照例對中國指手畫腳，說三道四；中方則反唇相稽，批評美日「狼狽為奸」，日本「引狼入室」。其實，日本作為美國的附庸國，根本身不由己，豈止引狼入室而已。二戰結束迄今70多年，日本一直唯美國之命是從，從來不敢說不，但小日本還自我感覺良好，對所謂的日美合作沾沾自喜，真可謂：商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花。

日本作家矢部宏治前年出版了一本暢銷書《非正常國家》，一針見血指出，看似主權獨立的日本，其實是美國的「軍事殖民地」，是一個嚴重扭曲的國家。東京上方的天空由美軍作主，未經許可，日本民航機一律禁止進入；美軍及其眷屬在日本全境享有治外法權，無論犯下何種罪行，皆不受日本的法律制裁……這樣的日本能稱為獨立國家嗎？能成為正常國家嗎？

別的不說，美國在海外的50個最大軍事基地，日本就佔了18個，從這一點就可以知道日本為何只能屈從美國。最難堪的是，即使日本俯首稱臣，也無法令美國放心。1985年，日本在美國逼迫之下簽訂《廣場協議》，從此陷入經濟泥潭，再也無法趕超美國。日本半導體產業的命運更可悲，上世紀80年代末，日本曾超過美國成為全球第一大半導體生產國，擁有自己完整的產業鏈，世界前10名公司有6家來自日本。結果照樣逃不過美國的毒手，在一紙《半導體保障協議》之下，日本被迫向美國開放所有技術和專利，日本產品還被徵收100％反傾銷稅，其半導體產業從此一蹶不振，再也無力與美國爭鋒。

往事並不如煙，當小日本狐假虎威時，可有想過本身屈辱的遭遇？當東京企圖以日美合作對抗中國時，可有想過日本只是美國一顆棋子，只能任人擺布，而且隨時被拋棄？一個連主權也無法獨立的國家，還對別國指手畫腳，這才是最大的笑話。