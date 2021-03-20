現在香港人的熱門話題，新增了一項就是打與不打新冠疫苗，本來要達到群體免疫，的確需要全民接種，愈多愈好，但疫苗接種計劃不足一個月已有7人死亡，嚇得不少人改打「退堂鼓」，預約打針人數遠遜預期，政府出口術，以通關及放寬社交限制來吸引市民接種疫苗，並稱曾初步與內地部門提出，港人接種兩劑疫苗可放寬入境檢疫隔離措施。提出與決定是兩碼子事，話事權在內地，只會着眼本港感染人數，接種率最多是參考，各界直斥港府大開難以兌現的期票，難怪本報頭版大字標題「搵笨」來形容官員所為。

近如深圳短期內都難以成行，港官還妄想與其他地區商討「旅遊氣泡」，有專家建議，以「先易後難」方式，與鄰近國家及地區先商討建立「旅遊通道」，例如日本、南韓、內地甚至台灣，並稱這些地區防疫情況與本港相若。最尾這點就不敢苟同，撇開內地不討論，單是台灣去年極速控制疫情，這方面香港望塵莫及。

台灣抗疫成績舉世有目共睹，有的是談判本錢，近日率先與太平洋島國帛琉推出「旅遊氣泡」計劃，正積極研究與新加坡互相開放旅遊入境限制，亦有和越南、日本及南韓接觸，香港只有羨慕的份兒！

即使香港與外國建立旅遊通道，在港打了兩針疫苗也未必可以去外國。歐盟將推出疫苗護照提案，只認可獲歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗，暫時有4款，分別是復必泰、阿斯利康、莫德納以及強生疫苗，中國疫苗未獲批准，接種者無法獲得歐盟分發的疫苗護照。內地亦宣布將推出中國版疫苗護照作為反擊，給予接種國產疫苗的人簽證便利。可憐港人將陷入兩難，假若接種國產科興疫苗，可以去內地，卻去不成歐洲。難道打完科興，又要打復必泰？那下一站很有可能會是天堂！