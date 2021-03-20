中美高層2+2（美方是布林肯＋沙利文，中方是楊潔篪＋王毅）終於在阿拉斯加安克雷奇會面。這2+2可以說是中美兩國外交工作上的大哥大對談，向上應是美國總統和中國國家領導人，傾得好，可能是兩國元首會面前奏，談不攏，各走各路，後會何期！筆者已談及過中美領導層雙方早在二月已有兩次通話，他們已清楚表達雙方的共識、分歧和底線。今次由美國提出會談，理應是找出分歧點如何處理，共識點如何合作。但由會面前10天裏，美國動作多多（本欄之前已有分析），似乎想加強會談籌碼，提醒中國，美國是「全球一哥」，搭好擂台，擺下架勢，等你中國出場。

18日2＋2進入會場，按平日外交程序，在記者面前先主後客。先由美方發言，然後中方回應。記者隨即退場，會談開始。但開場序幕，令人大開眼界，美國似乎要把外交傳統翻過來，將之帶進「演藝秀」。會談序幕，原定雙方每方發言兩分鐘（好似競選論壇），首先由布林肯發言，他說了幾句客套說話後，隨即把後續的談判議題都說出來，更在這個時刻指摘中方於新疆和香港的不是，中方對美國盟友經濟上的壓迫。一輪機關槍的掃向中方賓客，超時發言。其後楊潔篪發言亦毫不口軟，一一駁斥，態度鮮明強硬，發言也超過兩分鐘。兩人發言後，工作人員本要求記者離場，但美方代表卻要求記者們留下，因中方發言超時，美方需要補充。補充後，美方代表要求記者離場，殊不知中方代表也要求記者留步，要補充發言回應。如是者，本來2至4分鐘發言，卻換來了一個半小時的現場直播中美火併大SHOW。

中美會談結果對美方已不重要，因為雙方分歧和共識已在早前的兩次通話中講得清清楚楚，今次會談，由美方主動，會談前有多項國際串連部署，原來會談序幕，就是會談目的。美國是有一整套謀略。一、做一場反中國反中共大SHOW，從而向盟友及世界通告這是美國的目的，此事由美國帶領。二、透過這個SHOW的過程，游走一向友好的國家，打招呼，摸底及籌組結盟可能性。三、向國內人民展示拜登對中國強硬，穩着陣腳和選票，以翻特朗普的盤。四、不怕中國有任何反應：1.中國反面，正中下懷，美國一哥同你鬥下去。反正那些所謂共識合作，都可以回到世衞或聯合國層次再傾，那時談合作未遲。2.中國讓步，成功爭取！

當然從國與國之間的交往、外交禮儀和傳统上，美國這次是將之帶進「做SHOW」和「選舉一環」之內，變化萬千。明日談中國的應對。