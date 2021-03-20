黃絲暴民最嚮往的「民主大國」美國，近日發生大量針對亞裔的暴力事件，最轟動要算是喬治亞州按摩院連環槍擊案，8名死者之中，6名為亞裔女性；此外，多名亞裔長者相繼遇襲，今年1月，84歲亞裔老人在舊金山市被19歲男子推倒，兩日後死亡；同月，91歲亞裔老伯在奧克蘭市被人推倒，面部落地受傷；較年輕的也受害，2月，52歲亞裔女子在紐約市遭人擊打頭部受傷倒地；同月，36歲亞裔男子在紐約市被人持刀刺傷。

最新一宗，75歲操廣東話的華裔老婦，在舊金山市遭39歲白人男子襲擊，雙眼重創，老婦奮起反擊，用木棍打到白男被抬上擔架送院，白男其後被揭另涉至少一宗同類案件被捕。

之所以如數家珍逐一列舉，是要讓黃絲暴民明白，你們心嚮往之的民主大國，歧視華人的情況愈演愈烈，不因你們崇洋崇到入骨而有所改變。皆因洋人只會認髮色膚色，不會分你是來自中港台、星日韓，更不管你是否操得一口流利英語。黃絲暴民若身在當地萬勿表錯情，隨時只會換來一身暴打。

美國去年針對亞裔的暴力案件按年暴增149％，有專家歸咎於新冠疫情激化反亞裔情緒，說穿了只是藉口。美國一直是白人至上的國家，所謂民族熔爐、種族平等，不過是口號，過去的美國政府還要一點顏面，盡量以「政治正確」來包裝，但自特朗普上台後，這一點門面工夫也不要，撕破臉皮盡情辱華，將白人至上、極右主義、種族主義的潘朵拉盒子打開。儘管拜登上台企圖撥亂反正，但惡魔既已釋放，注定徒勞無功。

其實，華人在白人社會備受歧視其來有自，職場的透明天花板根深柢固，高層位置永遠輪不到華人擔當。如果說黑人受盡白人欺凌，則華人是連黑人也瞧不起。黃絲暴民在香港以高等華人自居，對內地人看不順眼，一旦來到白人國家，甚麼也不是。