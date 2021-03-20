美國前總統特朗普任內，是中美兩國關係發展的重要轉捩點，從此以後，美利堅不得不拋卻一國獨大的思想，也不得不承認世界上是雙峰並峙，誰也不比誰高，就如同江湖上的少林派與武當派，很難說孰強孰弱。

日前，美國公布了一項民意調查，請當地的受訪者預計，將來誰是「世界第一經濟強國」，答是美國的人佔37%，認為是中國的卻高達50%。去年特朗普在任時，同一項調查，結果恰恰相反，看好美國的人佔五成，看好中國的則只有三成多，看來美國人愈來愈願意面對現實。

平情而論，未來中國的經濟實力未必真能壓倒美國，但彼此工力悉敵，各擅勝場，少林易筋經不會再奢望必定能勝過武當太極拳。

今年一月，特朗普離任之前，試圖派遣時任美國駐聯合國大使的克拉夫特出訪台灣。寶島領導人蔡英文志得意滿，排開陣勢，準備在台北松山機場舉行盛大的歡迎儀式。豈料，有指克拉夫特乘坐的行政專機起飛後，整整4個小時只在美國空域盤旋，及後更原機折返，事件耐人尋味。

近日，有台灣媒體揭露，原來當日中國軍方揚言，克拉夫特的專機一旦進入台海空域，解放軍戰機必定從後緊隨，台軍如果攔截，北京會不惜一戰。綜合各方消息，上述的傳聞應屬可信，否則無法解釋克拉夫特何以要突然返航。

美國在世界橫行多時，到了特朗普任內，終於踢到「鐵板」了，而且在中國人架起的「鐵板」面前，山姆大叔也得保持頭腦清醒，面對現實，他最終是選擇將伸出的腿腳縮回，而不是妄圖去踏破面前障礙。畢竟中國製造的「鐵板」材料充足，異常堅硬，你就算能夠踢倒，恐怕也要承受折骨之痛。

經過了這一遭，中美兩國的界線愈趨明確，武林之上，不再是只有一個盟主了。