呢個政府開口埋口就話民生無小事，之不過口就唔對個心，往往講一套做一套！疫情重創本港經濟，最新失業率更攀升至7.2%，但政府不但無動於衷，喺民生多艱下，批准多條巴士線逆市加價8.5%至12%不等，行會通過嘅理由係「個別專營巴士營辦商面對收入下降但營運成本上升，其財政狀況非常嚴峻」；用林鄭悲天憫人嘅口脗，就係佢哋多年冇加價已經「蝕到入肉」！

之但係，面對26萬失業大軍，一個咁嚴重嘅社會問題，一眾庸官雖然睇唔到「白骨露於野，千里無雞鳴」嘅悲慘情景，但長期無工開或者開工不足吊緊鹽水嘅基層，其內心之焦慮徬徨，難道佢哋一啲都感受唔到？立法會日前討論失業議案，有唔少議員炮轟勞福局局長羅致光拒設立臨時失業援助金，一味避事廢噏擔心政策被濫用，鬧爆佢為官避事平生恥，執政不為民，不如走人，畀有能力嘅人頂上好過！

智商爆棚嘅「神童局長」邊會咁易就範認低威吖，佢叫議員睇吓立法會之前發布嘅失業金制度相關研究，相信佢哋睇完就會明白何以本港不適合推行喎！一招拖字訣後就自我臉上貼金：本港現時嘅福利制度比上不足，比下有餘！又話未釐清乜叫臨時，擔心最後會變恒常政策！

神童局長又透露，根據內部分析，若發放3,000元失業金，就要1,000元行政費，仲要未計領取者定期會見專責福利官嘅行政開支，所以唔可以設立有關制度，資源放喺其他地方更有建設性喎！講咁多耶穌，都係4粒字：唔想作為！心中無民都算咯！素有金句王之稱嘅佢仲話：疫情令僱主生意受影響，無薪假係反映市場變化，係一種「工作分享」！可以讓企業喺生意受打擊時，繼續維持企業僱員人數，避免僱主炒人。果然智商爆棚就可以廢噏當秘笈！阿哥，你30多萬元人工一個月，叫你放一年半載無薪假同市民「工作分享」，你肯嗎？講嘢！