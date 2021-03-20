香港最新失業率7.2%，261,600人失業，就業不足有154,600人，是17年來最差。惟有19萬鐵飯碗的公務員不愁減薪裁員，不擔心老闆走佬執笠，真是打工皇上皇。他們薪高糧準，高人一等，已宣誓擁護《基本法》效忠中華人民共和國香港特別行政區政府。理應是社會的中流砥柱、團結全港市民、支持政府施政、促進社會繁榮安定，有所擔當，義所不辭，絕對不應如曾蔭權所言做份工那麼簡單和低層次。

這些大道理，本是普通常識，只不過回歸後，黑白被顛倒，是非被扭曲，兼且20多年回歸之後不「去殖化」，再加上馬房文化手袋黨當道，大力鼓吹公務員要保持中立、不偏不倚執行職務、「兩邊都唔幫」，對反中亂港者翹埋雙手，習非成是。「中立」便成為反中、拒中、抗中藉口的公務員的錯誤思潮，更逐步成為怠工、「Hea」做的擋箭牌，間接成為反中亂港勢力的幫兇。

最突出的是，由政務司司長直接統率的民政事務局、各區民政處系統，回歸後放棄做政府在地方行政上推行政府施政的烽火台、收料站、廣播台、聯絡官、領頭羊，所有本應在港英統治時期的地方行政管理角色全部褪軚。因此歷屆特區政府的施政又豈會不閉門造車、脫離民意、處處碰壁，地區上本應推動政府施政的「喇叭手」全都偃旗息鼓。

君不見，每次政府說要推行《基本法》的宣傳教育，各區民政處連派單張也不願去做，更加不會有政務專員落區解說，深入動員，其實那些政務專員自己可能也不甚了了。君不見，每次政府的施政報告和財政預算案發表，本是政府每年度的施政大事，卻鮮有政務專員深入民眾基層推廣普及宣傳。君不見，《港區國安法》出爐，如此政治管治大事，試問政府各層高官、地方政務專員對此重大法案的推動、解說、搜集民意等做過甚麼？可見AO的「中立」取態已架空政府管治職能。