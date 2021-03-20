最近水務署在深水埗的主教山進行拆卸工程期間，意外地發現其地下配水庫的古羅馬式歷史建築，事件引起公眾關注，並直斥水務署失職，險些破壞珍貴古蹟。古物諮詢委員會開會，同意將深水埗主教山配水庫評定為一級歷史建築。

近日，有傳媒發現該處非法霸地改建情況日漸嚴重，有人在山腰平整政府山坡，進行非法耕種，更有人依山違法建成多個祭壇擺放神像，擺放兩座逾一米高的佛像及香爐作供奉，鋪磚頭水泥設下石級，打造了一個宏偉的佛堂建築，當年因附近有教會而得名的主教山，竟儼如一座「佛壇山」，這是跟城市規劃有衝突的。

去年3月，突然傳出開鑿的聲音，不久後即見有人運送巨型佛像並放置於該處，噪音擾民，市民遂向環保署投訴，情況一直未獲處理，環保署更稱「無問題」。

根據《噪音管制條例》第7條的規定，任何人於任何時候、任何地方進行，或促使或准許進行的任何建築工程，是會違反為施行本條而根據第27（1）條所訂立的任何噪音管制規例的，即屬犯罪，（a）經第一次定罪，可處罰款100,000元；（b）經第二次或其後定罪，可處罰款200,000元，而無論任何情形，繼續犯罪則可按犯罪期間處罰款每日20,000元。

無可置疑，要將整個山坡平整是一項很大的工程，必須使用大型挖土機和推土機等，在施工期間必定會產生巨大的噪音。對於這個非法霸官地產生噪音的問題，為甚麼環保署未有適時執法？環保署更稱「無問題」，令人質疑環保署是疏忽職守，刻意縱容包庇這些違法霸官地的不法分子。

去年11月，市民再向地政總署投訴，該署回應稱因疫情問題會分緩急先後處理。地政總署沒有正視和解決問題，非法耕種情況仍然存在，而佛壇等問題卻聲稱正徵詢相關部門意見以確立行動，這是不負責任的行為，令人齒冷。根據《土地（雜項條文）條例》第6條，非法佔用官地初犯可處罰款500,000元及監禁6個月，並且罪行持續期間每日可另處罰款50,000元，如屬再犯相關罰款還會加倍。在過去6年從來沒有定罪個案真正被處最高罰款，所謂罪行持續期間更是按通知期屆滿算起，變相等於鼓勵旁人違法霸地等到署方發現再說，根本欠缺阻嚇力。

除了執管調查效果存疑之外，地政總署存在疏於檢控的問題。過去6年署方經由巡查和其他部門轉介合計發現61,797宗非法佔用官地個案，提出檢控數字卻只有122宗，即佔全部個案的比例不足0.2%，上述檢控數字低得驚人。

一直以來，非法霸佔官地的現象廣泛存在，特區政府屢次強調本港面臨嚴重土地短缺，卻對此置若罔聞。偵測、檢控的表現，令人失望！連追討確定曾霸佔土地者的租金或罰款都未肯多下工夫。主教山變佛壇山的事件只是冰山一角，政府多個部門明知懶理，互相卸膊鬥推莊，更缺乏溝通，簡直是一塌糊塗！當局必須正本清源，撥亂反正，加強打擊非法霸佔官地的力度，並考慮大幅提升懲罰措施，根治問題。