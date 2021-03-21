神州觀察：開錯腦醫院卸責　討說法政府懶理

一千個人眼中就有一千個哈姆雷特，這是莎士比亞的名言，講的是對藝術接受的主觀隨意性，亦即中國古語所說的仁者見仁，智者見智，難有統一標準。而一向被視作嚴謹認真的醫學學科，有時候亦很具「藝術性」，譬如對一些臨床案例，不同的醫生完全可以作出不同的診斷結果；同樣地，他們對於某些醫療事故亦可作出不同的解釋，藉詞推搪，若政府懶理問題，聽之任之，勢令相關亂象更為猖獗，患者權益更加無從保障。

江西景德鎮一名男子早前因急性左腦出血，被送至該市第二人民醫院搶救，惟主刀醫生疑似開錯患者右腦顱，導致對方腦部損傷昏迷，慘變植物人，及後雖有「補刀」，惟至今仍未醒過來。據指主刀醫生於術前還滿有把握表示，待患者去除血腫之後的一星期便能甦醒，最壞情況也就是出現偏癱等後遺症，如今搞成這樣，院方卻反口稱手術過程不存在問題，並以大堆專業術語進行解釋，比方說，打開右腦顱可減低腦膨出的機率、這種情況必須進行雙側開顱手術云云。

對於這樣的「專業解釋」，估計許多患者及家屬都無法進行區分判斷，惟類似操作卻廣見於各類醫療事故當中，經常把患者一方搞得暈頭轉向，且無力反駁，反而人們聽到、看到更多的，卻是院方應對事故展示出來的某些振振有詞、盛氣凌人的態度，譬如要求等待官方鑑定結果、走法律程序之類。可問題在於，所謂的官方鑑定最終都只是「自己人查自己人」，對醫療損害糾紛的審理，當局多只承認由醫方提供的病歷資料，不承認患方的證據來源；何況醫方還有篡改病歷、手術記錄等手段，患方查證起來更屬難上加難，所以指望走法律途徑解決糾紛，最終多半是泡影。

更不堪的是，像本案所涉當地衞健委及信訪部門，面對患者家屬多次上訪、要求成立專案組調查、向院方索賠等訴求，根本懶得理會，只是建議對方自行想辦法調解。這種情況過往亦不鮮見，像江蘇宜興市人民醫院5歲男童疑遭打錯針致死事件、遼寧大連男子做完縮胃手術5天後死亡案，當地衞健委都只表示僅限協調；山西有醫院疑因誤診錯摘病人左眼球，雖獲法院受理，惟最終卻判定雙方均有責任，看來有些醫療事故真的屬「清官難斷」。

不可否認，就算是醫學昌明的西方發達國家，乃至自詡領先內地醫療水平多少年的香港，亦不乏出現各類醫療事故，當中有些事故的確難以一概而論，畢竟對任何知識技術的掌握都有其時代局限性。然而有些醫療事故實在太低級，譬如開錯腦、換錯心、割錯器官等問題，根本不是專業水平問題，而是工作態度問題，這種低級錯誤怎可一味掩飾？