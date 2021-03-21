世界視線：拜登上機三連摔　健康狀況惹關注

美國總統拜登日前在電視節目中，公開指摘俄羅斯總統普京是「殺人犯」，後者以一句「彼此彼此」反唇相譏，並祝拜登「身體健康」。儘管普京強調這番話沒有諷刺意味，也不是開玩笑，但對於現年78歲拜登的身體狀況，能否應付繁重的總統工作，卻在美國國內引發愈來愈多的關注。

話說拜登19日早上乘搭空軍一號專機，準備前往發生嚴重槍擊案的亞特蘭大市，豈料登機時在飛機樓梯「3連仆」，儘管白宮發言人強調，這是因為現場「風太大」，拜登本人並無大礙，但總統「3連仆」的一幕已經載入歷史，想洗也洗不掉。

網民的各種惡搞圖片及片段充斥各大社交平台，其中一張圖片將「空軍一號」（Air Force One）改為「Chair Force One」，當中拜登坐在專門協助長者上落樓梯的電動椅子上。特朗普的支持者亦不失時機地控訴主流媒體偏袒拜登，指特氏去年在西點軍校演講期間被拍到步履蹣跚，傳媒即大做文章，甚至有人提議引用《憲法》第25修正案罷免總統；反觀拜登摔倒，主流媒體卻以花邊新聞的形式處理，只引述白宮「一切安好」的回應了事，雙重標準路人皆見。

順帶一提，不知是否「空軍一號」的樓梯過於陡峭，拜登並非第一個「失足」的總統。1975年，時任總統福特亦從空軍一號的台階上摔下來，成為國際新聞，而在翌年總統大選中，福特輸了給民主黨的對手卡特，這對拜登而言，也可說是「不祥之兆」。

不管怎麼說，對拜登健康狀況的關注，絕不能以一句「黨同伐異」加以抹殺。作為上任時年紀最長的總統，這已是拜登在短短幾個月內第二次摔倒，去年11月，拜登跟愛犬玩耍時不慎滑倒導致骨裂，再加上經常在演講中突然忘詞（例如早前忘記了國防部長奧斯汀，稱之為「管理這個機構的傢伙」），以致不少美國人相信拜登出現腦退化現象，如今真正掌權的是副總統賀錦麗。拜登近日誤稱賀錦麗為「總統」，不知是否「鬼拍後尾枕」道出了真相？