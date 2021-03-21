功夫茶：帶頭虐畜無底線　高官低能惹公憤

本報不僅只為蒼生說人話，更為動物爭權益！此亦心存仁慈，本着人皆有不忍人之心而已矣！呢，西貢牛「531」慘遭漁護署套上醜陋追蹤頸圈，勒頸不適寢食難安，更數度流「牛淚」，事件經本報揭發後，除咗全城熱議，更激起公憤！

漁護署至今仍死撐「冇問題」，冥頑不靈至令人髮指，漁護署署長梁肇輝好心唔好死牛一邊頸，係都唔肯正視牛牛備受緊箍咒纏擾嘅痛苦，麻木不仁至此，這署長究竟是甚麼東西？當然，漁護署隸屬於食衞局，其上司不就是人稱抗疫無方嘅「陳笑恥」？咁就難怪咯，上樑不正下樑歪，局長抗疫張弛無道，搞到依家疫情仍然彈上彈落，明顯敏感度不足，否則見到本報連日追蹤報道，理應立刻叮囑下屬即刻為「531」解除魔咒，舉手之勞不為，情願蒙上帶頭虐畜之污名乎？

呢，漁護署早前都做咗件好事，事緣大嶼山貝澳上月一頭雄性水牛「孤獨精」被發現身受重傷，全身遭割傷，陰囊被劃破，不排除人為所致；漁護署相信該水牛傷勢亦可能因牛隻互相打鬥所致，姑勿論如何，「孤獨精」喺漁護署牛隊嘅悉心照顧下，進行切除睾丸手術，康復良好，稍後將放回原有棲息地！阿哥，呢啲咪叫「一念天堂，一念地獄」囉！漁護署既然可以令水牛「孤獨精」死過翻生，點解喺全城鬧爆下又繼續一意孤行唔肯為「531」解除緊箍咒，係都要佢終日以牛淚洗面，究竟居心何在？有學者質疑漁護署庸官雙重標準，詰問係唔係要等到「531」不行了，奄奄一息才肯出手解其頸圈？一眾無能高官大事辦不到，解一個頸圈嘅小事都做唔到，混吉混帳之至！

庸官帶頭虐畜都可謂無底線，日前又有市民路經鄰近金山郊野公園嘅停車場時，發現該處加裝帶刺圍欄，有猴子爬上去而被鈎傷，有啲猴子嘅傷口帶血見肉，皮開肉裂，「屁股開花」，見到都戥佢哋心痛！該署仲辯稱，出於保安用途而加裝「棘線」，喺決定採用何種設計時，猴子安全係重要考慮！吔蕉啦！正一廢人廢話，用咗啲有刺圍欄，分明靠害喇！眼見有啲猴子大髀近屁股處一大忽見血傷口，狀甚駭人，咁都話「安全考慮」？「漁護署」索性改名「虐畜署」吧！咁反而名正言順。

眼見高薪低能嘅庸官廢成咁，本報忍唔住又要為庸官獻上小藍圖，建議署方改用其他物料如膠、木或鐵板，喺原有圍欄上加建一個15至20度向內傾斜嘅擋板，咁就不論係猴子或人都難以攀爬，做到保安而不會傷及猴子，同時有關材料可循環再用，更收環保之效，兩全其美，何樂而不為？

嗱，唔好又一意孤行，冇料充四條，緊聽東方言，好戲就連連！不聽東方言，吃虧在眼前，勿謂言之不預也。