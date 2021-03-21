正論：員工性命如草芥　國泰剝削無極限

一醜未平一醜又起。早已跌出全球三甲排名的國泰航空醜聞停不了，本月中才公布錄得史上最大虧損，詎料醜處未算醜，本報又踢爆，國泰居然要旗下的香港機場地勤服務有限公司（HAS）員工，在防疫裝備天殘地缺之下，為機組人員行李及接駁巴士車廂亡命消毒，甚至將無良行徑淡化為員工自願。其刻薄無恥，其草菅人命，令人心寒！

消息指出，HAS早前向行李服務組員工發出「特別職務工作」同意書，員工須消毒機組人員的行李及接駁巴士的車廂，獲發的防護衣物「有衫無褲」，員工一方面擔心消毒期間不慎染疫禍延家人，另一方面又憂慮不參與計劃會被調職甚至解僱，結果在所謂「自願」的幌子下，員工肉隨砧板上，敢怒不敢言，只能被迫同意冒險參與消毒工作。

按政府現時規定，抵港機組人員須接受檢測並於機場等候結果，完成後到酒店自我隔離。HAS早前向行李服務組員工發出有關同意書，同意的員工須按照預定更期，到香港機場1號停車場的旅遊巴停泊處、即機組人員等候結果處，消毒及清潔接載機組人員的巴士車廂，期間員工每14日接受一次檢測。另外，同意書上列明，員工一旦同意參加有關工作，其後便不能改變意願，擺明霸王硬上弓。最慘的是，國泰雖強調提供的保護衣物符合衞生當局要求，包括保護衣、防護鏡、面罩及手套，但員工指「有衫無褲」、「有上無下」，批評病毒不長眼睛，一旦沾在褲管並將病毒帶回家，後果不堪設想。

堂堂龍頭航空公司，國泰又兼獲港府273億元注資及7億元保就業補貼，居然連員工的防護裝備都慳得就慳，罔顧人命，莫此為甚。尤其在新冠病毒肆虐之際，員工無受過任何專業訓練便要被迫上陣，一旦不幸染疫，國泰還可美其名曰「自願」以逃避責任，如此無良企業，堪稱國際航空業之恥。須知道，機組人員是高危群組，本港第3波疫情便是由機師及機組人員引爆，國泰不吸取教訓，不防疫從嚴，不將消毒工作全部交由專業清潔公司去做，為了慳錢，讓保護裝備不足的旗下員工「自願」兼顧，員工性命在管理層眼中，難道真是賤如螻蟻、死不足惜嗎？

當然，跟國泰談員工價值，根本就是對牛彈琴。國泰經受暴疫夾擊，管理無能兼炒燶期油，不是反躬自省，而是向員工落手。去年10月手起刀落，向約6,000名員工進行史上最大規模的「大屠殺」，並關閉港龍航空以節省成本，可惜依然流血不止，去年全年錄得逾216億元巨額虧損，蝕錢蝕到入肉，旋即推出多項加碼縮皮方案，包括高層繼續減薪、逼員工參與第3輪無薪假計劃，以及擬於第3季起縮減每班航機一名機艙事務長。更有甚者，國泰去年收取金額冠絕全港的保就業資助後，期間一樣強迫員工放無薪假，早前才遭前僱員告上勞資審裁處，堪稱臭不可聞。

本來，全球航空業都因為疫情打擊而陷於冰封，資方要求員工共度時艱無可厚非，惟國泰擺出的態度不是要求員工共度時艱，而是大石壓死蟹，一副「做就做，不做好走」的冷酷嘴臉，毫無社會責任可言。馬克思《資本論》有句名言：「資本來到世間，從頭到腳，都流着血和骯髒的東西。」印證於國泰，所言非虛。

特別是國泰高層不務正業，服務質素每況愈下不去正視，反而專注對沖期油，結果過去11個財政年度累蝕達285億元之巨，僅去年便蝕了超過30億元。高層犯錯，基層受罰，多年來被炒員工不計其數，港府付出巨額公帑打救國泰，卻對國泰管理放任不管，簡直就是無良企業剝削員工的幫兇。可以斷言，國泰沉疴難治，港府長貧難顧，納稅人最是冤哉枉也。

說到底，國泰已淪為港府財政包袱、本港航空業的負資產，正是「醫番也嘥藥費」。一雞死、一雞鳴，世界上不獨只有國泰一家航空公司，所謂大得不能倒只是欺人之談，與其補貼國泰，任由它剝削員工，倒不如向有心發展的新公司批出航權，為本港航空業注入生氣。