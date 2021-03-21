立法會在有關教科書的討論中，有議員建議在課室裝設閉路電視，全程監察老師的教學，美其名為全民監察。導因是有個別教師在中、小學宣傳港獨式的政治，荼毒學生。這是事出有因，但似乎是以偏概全，有一竹篙打一船人的效果。即使是左派系統教聯會出身的教育局副局長蔡若蓮亦不表同意，反對此議，指有違教師專業。

因為個別教師犯規而要「全民」全程監察老師的教學，這絕對是矯枉過正，實際會製造出更嚴重的教學問題。

一是教師教學有不同的方法，並沒有絕對的工業生產標準。全程監察等於不信任、不尊重老師的專業能力與操守，容易引起老師的反感。而全程監察是由誰去決定老師的教學有沒有問題？外行人監察評審不易公正和真正符合教育目的，監察大有機會變成監察者圖私利的手段，任意打擊老師，而不理會教學的目的和效果，否定教師的專業，全程錄影可方便找毛病，將之無限擴大，製造對老師和學校的麻煩。

這種情況，在內地文化大革命時政治失控底下，便屢見不鮮。那時候還沒有閉路電視，只是胡編藉口。現在借助閉路電視，更可容易製造事端。這樣應對個別教師犯禁，未免借題發揮，反走上破壞教育的惡果。

二是全民監察，便把社會的不同意見、主張，通過家長、政治組織介入教學過程，其中有不少違反基本教育原則的，學校與教學變成短期化政治和各種利益爭奪的場所，誰當權便可由誰任意決策，百年樹人的教育變成政治工具，或政治表演的場所，怎樣可以替社會造就長遠的人才呢？

教育屬於專業，不是可以投票決定，更不應由政治權力隨意干預。當然，社會應該參與教育，但是應該尊重教師、尊重教育積累的經驗教訓，以專業為主，從長計議，容許反覆爭議來達成共識。立法會議員可以提出批評、意見，但是全程在課堂設閉路電視來作全民監督而不是保障師生安全，卻是匪夷所思。

是否他們迷信民主，傾向民粹主義的極端化言行舉措，以為有選票便可以否定專業、否定知識，自己出來變成權威？或是否他們以為上有好者，便順其意更走極端以討好上者，把立法會的審議變成揣摩主義的政治投機？這對於上者卻是實在的坑害！

香港正處於大變革的轉折階段，大浪沖擊，難免有沙石同下。但香港社會應該堅持長遠利益，堅持大多數利益，不能讓政治投機者鑽空子，藉機破壞，特別是百年樹人的教育。