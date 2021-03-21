話不投機半句多，中美高層戰略對話充滿火藥味和戲劇性，引起全球矚目。美方態度傲慢，咄咄逼人，外界本來就不看好這次對話，但人們沒有想到的是，中方態度強硬，針鋒相對，與過去逆來順受的外交風格大相逕庭，尤其是那句「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，令美方既感意外，又覺難堪。

自二戰以來，美國就以全球霸主和世界警察自居，對所有國家指指點點，稍不如意就喊打喊殺。美國政客更是盛氣凌人，不可一世，從來沒有被別國官員如此當眾回懟。這次他們總算遇到對手，知道甚麼叫剃人頭者人亦剃其頭，也知道甚麼叫尊重別人、尊重自己。

這幾年美國對中國極盡打壓之能事，有些美國政客猶嫌力度不夠，以為只要繼續施壓就能令中國屈服，結果恰恰相反，中國不但沒有屈服，反而愈鬥愈勇。也許直至今天老美才真正意識到：「中國人不吃這一套」。畢竟時代不同了，雖然目前美國仍是全球一哥，綜合實力依然領先中國，但已無法像過去那樣橫行霸道，予取予攜。特朗普極限施壓無法令中國屈服，拜登拉攏盟友也只能是枉費心機。試想想，美國若非力不從心，何必拉攏盟友？又有多少盟友甘願充當反華爛頭蟀？

最有趣的是，儘管今次雙方一見面就大吵一場，但還是按照原計劃舉行會談，可見雙方都不想破局。這也再次印證了毛澤東的論斷，以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。面對美方步步進逼，中方既不應妄自尊大，也不應妄自菲薄，既不應惹是生非，也不應畏懼退縮。中美若能繼續合作，當然最好不過，這對全球都有利；但若美方堅持獨霸，中方亦不必再存幻想，而應立足自力更生，作好脫鈎準備。

說到底，天下大勢，分久必合，合久必分。世界格局正朝着兩極化乃至多極化方向發展，美國再也無法隻手遮天。