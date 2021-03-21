萬物皆有情，港官最無情，漁農自然護理署套上追蹤頸圈虐待西貢牛隻「531」，令其痛苦流下「牛淚」，事件曝光後引起公憤，《東方日報》連日來重點報道，漁護署千夫所指，依然麻木不仁，砌詞推搪，仍堅拒拆除頸圈。事件揭發接近一星期後，牛隻「緊箍咒」未除，食不下嚥，跪坐地上再次落淚，見者心酸。

牛隻靈性為世人稱頌，不論中外，都流傳靈牛與人類互動的感人故事。內地有牛隻每日風雨不改到主人墳前拜祭，不時哀鳴，似在呼喚主人；廣東一隻懷孕母牛被帶往屠場時，3步下跪一次，哀求饒命；台灣花蓮牧場飼主，把養育11年的老母牛送進屠場，老母牛堅拒上車，跪低哀求主人饒命；菲律賓亦有一頭4歲牛與主人參加朝山拜祭時，一起虔誠屈膝。

靈牛例子遍布天下，本港也不例外，上世紀80至90年代，一頭大水牛流淚哀求屠夫不要下殺手，輾轉獲得慈雲山「慈雲閣」收養，在廟內終老，有傳靈牛逝世後報夢予善信，稱自己是「牛郎」身旁的神牛下凡，該廟為紀念靈牛塑造雕像，傳頌至今，成為後世佳話。

漁護署做法落後，外國幾十年前才會用類似頸圈套住獅子及老虎等動物，科技發展一日千里，一港元大小的GPS裝置可以追蹤貓狗，或者GPS耳掛亦可追蹤牛隻，該署卻偏偏選擇令牛隻痛苦的頸圈，究竟有何專業學術根據？還是有人不學無術，一知半解下貪方便就手，置牛隻於苦海？牛是中華民族的吉祥物之一，中國以農立國，理應善待牛隻。堪輿學家指出，虐牛會招來惡運，牛在八運中靈性是特別強，本港現時處於行八運的後期，如果政府繼續虐牛，香港的運氣不會好。其實養了一班廢官，注定香港冇運行，不但毫無建設性，而且破壞香港多年來的基業，做人和做牛都受難，同聲一哭。