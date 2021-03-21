中美2+2會談，全球注目，美國是「全球一哥」，理應是等待挑戰，但美國總統拜登上任，卻是在短時間內做足準備，主動出擊，挑戰中國。相反，中國在整體國力上有力挑戰美國的一哥地位，但在擺脫美國前總統特朗普的糾纏後，中國對拜登卻是靜觀其變，連賀詞也比其他國家慢一步，真是「二哥不急一哥急」。

拜登於今年1月20日上任，上任不久，國務卿布林肯主動提出要與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，並且於2月6日成事。2月10日（中國是2月11日農曆年三十），總統拜登親自並主動與中國國家主席通話。兩次通話，可以說是已經表達了大家的意向、立場和底線。及後，美方又主動提出中美2+2會談，並於通話幾個星期內，中美安排最高層第一次會面，也是第3次接觸，屬罕見。雖然罕見，卻又可以看得出這是美方精心部署，而能否達到美方目的，則有待會談結果。初步看，第一天會面前的「開場白」，雙方在傳媒面前，於外交禮儀和傳統慣例上，是歷史性的「破例」，在全球直播下，互相發炮開火，是外交歷史的新章，對於會面結果，筆者不敢看好。

面對「全球一哥」美國的挑戰，大家看得到中國的態度是，一、不變應萬變：美國新總統上任，由特朗普換了個本來溫和的拜登，但在反中國和反共情緒下，誰可肯定拜登是「甚麼葫蘆賣甚麼藥」，故不變應萬變，3次對話都是美國主動。二、先禮後兵：在頭兩次通話，中方都很清楚，不轉彎，並毫不保留地表明中國的立場、價值觀和底線。你客氣，我也客氣；你不客氣，我又不怕翻臉。三、理直氣壯：當布林肯在開場白不客氣地表示美國對中國在新疆、台灣和香港的行為深感關注時，楊潔篪立即反駁，稱這些地方都是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方干涉中國內政的行徑，直指美國沒有資格「居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，更不客氣地回應「世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值……美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」。四、無欲無求：中國每次與美國接觸，都無所求，也不主動批評美國國內問題，只希望大家可以加強溝通，妥善管理分歧和推動合作。

看樣子，美國需要接觸中國，遠遠大於中國需要接觸美國。筆者認為，現在中美矛盾是「全球一哥」地位和「華盛頓共識」對「北京共識」的矛盾。兩大強國較勁，掌風所到，易傷及旁人。誰要做「一哥」，都要對一眾弟弟們好啲。