香港連日來氣溫急升，街上行人已換上薄衣熱褲，預示艷陽高掛的初夏很快來臨。殺風景的是，疫情清零無期，人們還未能脫下厚厚的口罩，去年攝氏30多度高溫被口罩蒙住半張臉，焗到大汗淋漓的一幕又要重演。

疫情無法斷尾，港府只能繼續軟硬兼施催谷市民打針，惟成效輕微。食衞局局長陳肇始聲稱，目前僅有逾30萬人接種第一劑新冠疫苗，只佔全港人口約4.1%，想要達致群體免疫遙遙無期，放寬通關更是難上加難。由此可見，近日熱議的「疫苗護照」同煲冇米粥無異。

想來也很合理。港府抗疫逾年，出招毫無章法，疫情愈發不可收拾，一橋之隔的澳門、深圳尚且拒絕和香港免檢通關，其他國家及地區又怎麼可能放心和香港建立疫苗護照認證制度？

更何況，中國製疫苗至今未獲世衞組織認可，以致歐盟第一時間表明其「綠色數碼證書制度」不承認接種中國疫苗者免檢入境；甚至乎，中國的「疫苗外交」在東京奧運受挫，國際奧委會向東京奧運參與者提供中國疫苗，卻遭東京政府一口拒絕，指日本不承認中國疫苗。此情此景下，即使港人聽從港府呼籲接種疫苗，但只要接種的是國產科興疫苗，隨時被外國拒諸門外，還談何建立疫苗護照？

未學行，先學走，始終不是辦法。廢官與其大開期票，以通關利誘打針，倒不如先叫停長期病患者接種，減少死亡數字，重建市民信心。君不見，復必泰開打後爆出首宗死亡個案，死者又是長期病患者，足證不是偶然。明知長期病患者不宜接種，偏偏港府不肯叫停，反而叫人自行諮詢醫生意見，實屬無恥。歐洲多國均有民眾接種牛津阿斯利康疫苗後出現血栓及死亡，即使當局口說死亡與疫苗無關，一樣煞停接種，這才是負責任的表現。言必稱國際經驗的廢官為何不好好學習？