如果你是一個武藝高強的牧羊人，深夜裏有一匹野狼偷偷闖進羊圈，給你逮到，你可能會不由分說，便用手上的鋼叉把畜牲結果了。然而，假若偷偷跑進來的是一個賊人，你同樣兩下子就把他制住，卻不一定會出手傷他，哪怕在荒郊野外，把對方宰了也未必有人知道；相反，你可能還會曉以大義，希望對方能夠改過自新，做個有用的人。

牧羊人未必是有心要對一者殘忍，卻對另一者慈悲，而是現實只能如此。道理往往只可以向能聽的人講，對不能聽者，講亦徒勞，這不能怪牧羊人對野狼狠心。

自從2020年推行《港區國安法》之後，京港政府對反對派的打擊勢挾風雷，不遺餘力。有人說中央用得着出如此狠手嗎？大家怎麼不能好好的談。這就等於質問牧羊人，為甚麼要揮動屠刀，何不跟豺狼來個君子協定，彼此簽署「和平互不侵犯條約」？

說實話，大抵沒有人喜歡動輒用霹靂手段，但善意只能向具有人性的對象釋放，對具有獸性者，則未必適用。香港反對派最大的失敗，就是主動拋棄人性，甘於與禽獸同流。

2019年的反修例風波，年僅10多歲的示威者會試圖搶奪警槍，有人用刀割向警察頸喉，有人咬斷執法者的手指，更有人向持異見的「藍絲」潑灑易燃液體，再當眾火焚。尤有甚者，在一個「黃絲」討論區中作民調，只有數十個網民認為燒人的行為不當，相反，支持火焚「藍絲」者竟然多達數千人，雙方的比率是一對一百。反對派近乎一面倒擁抱獸性，樂意做豺狼的眷屬。

「黃絲」的選擇無異於自絕於人，使自己跟牧羊人之間再沒有迴旋空間。然而，反對派往後當真再無出路嗎？也不是的，只要他們能決心拋卻狼身，轉生為人，換成是人與人之間，一切就好商量了。