有立法會議員日前提議案促政府設立緊急失業援助金，時間只限半年，只需政府動用公帑約100億元救急，是一項非常時期的非常措施，幫助陷於黑暴和疫情雙重疊加打擊下失業的打工仔，情理法兼備，針對解困的目標簡單清楚，因此罕有地獲得立法會地方選區以13票贊成、一票反對及一票棄權，而功能界別則是15票贊成、4票反對及一票棄權下通過了議案。

這項議案得到兩個組別的議員通過，彰顯當前失業半失業問題已十分嚴重。7.2%的失業率已達近17年的新高，不能不救。一直標榜代表商界的自由黨也改變了態度，同意失業情況嚴重和時間持續。可是，若本屆特區政府對於立法會兩個組別的議員都大比數通過的議案採取一意孤行、拒絕接納的冷血態度，定必搬起石頭砸自己腳，大失民心。

無疑，議案按例是沒有約束政府必須實施的法律效力，但是社會上還有道義的規範，還有道德的要求。倘若林鄭月娥無視立法會兩個組別是大比數通過議案，完全無動於衷，將會遺臭萬年。更何況這個議案完全不是政治性，只是救黎民於水深火熱之中，解失業半失業者的困厄於一時，政府庫房也不是負擔不起。當下處理的「球」已交到行政長官手上了，就看林鄭怎麼辦？

代表特區政府在立法會答辯的勞福局局長羅致光，雖然腦筋轉得快，狡辯之出眾無出其右，但他那種無良無同理心的答辯，只能更凸顯政府高官不食人間煙火，一派「何不食肉糜」的涼薄官僚嘴臉，引來議員氣憤的批判，羅致光的嘴臉刻薄得令人討厭。

議員怒斥政府懶理避事，指「擔心政策被濫用」只是藉口；嘲諷羅致光「局長嘅偉大發明『保就業計劃』夠全世界都冇，咁你又做？」；炮轟羅變相鼓勵僱主推無薪假；諷刺羅的語言創造力嚇市民一跳。議員眾口一詞罵羅致光避事，指他應該下台。