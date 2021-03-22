正論：全城義憤救慘牛　官府冷血拒除咒

惻隱之心，人皆有之，唯獨冷血官員無心無靈魂，漠視動物受虐待，放生兇徒，更進而帶頭虐畜。本報連日重點報道西貢流浪牛遭漁護署綁上追蹤頸圈，猶如緊箍咒，痛苦落淚，引起公憤，但漁護署一意孤行拒聽民意，全城忍無可忍，紛紛採取行動，誓要為牛隻盡快「解咒」。

該隻編號「531」流淚牛慘況曝光逾一星期，依然未有改善，西貢區議員看不過眼，區會轄下環境衞生、氣候變化及漁農委員會於本月18日舉行會議，有區議員就事件向漁護署質詢，促請署方要改善頸圈的舒適度及重量。署方代表死不認衰，冥頑不靈，死撐「531」需佩戴頸圈至少4星期，並指牠已適應追蹤頸圈，頸圈內亦容得下4隻手指，相當寬鬆。但本報記者實地視察卻是兩隻手指也是僅僅可以攝入頸圈，難道漁護署找孩童小手去量度？還望區議會代表可以坐言起行，盡快實地視察探望受害牛隻，發揮區議員天職，為民生解困，監察政府地區工作。

漁護署做事一向雙重標準，莫名其妙，同牛唔同命，年初貝澳水牛離奇下體重創，傷勢嚴重，漁護署可以把牠治療，但西貢好好一隻牛，無病無痛，卻以監察行蹤為名，對其帶來無時無刻勒頸之痛。一邊天使，一邊魔鬼，極似精神分裂，對待動物手段兇殘亦非常人可理解，最近又被揭發在金山郊野公園附近停車場外裝設棘線帶刺圍欄，懷疑有猴子因此而皮開肉綻，署方卻指該圍欄是為了防止有人擅闖停車場破壞，完全忽視現場是猴子出沒地方。無論是靈敏的猴子或有靈性的牛隻，都逃不過漁護署毒手，官員可有為自己的罪孽流下點點眼淚？

官員的冷血，與平民的人性化表現成為強烈對比，前晚一名男子在海下路駕車，疑因照明不足，撞傷一頭流浪牛，背部大量出血，因此非常內疚，對牛痛哭連呼「對不起」，並自行報警求助，可惜牛隻最終傷重不治，相信該名司機心內會非常難受。其實涉事司機也是受害者，今次車禍隨時亦會危及他性命，假若車上有老弱婦孺，甚至孕婦，後果更加不堪設想。流浪牛亂闖馬路，事件真正罪魁禍首是政府。車輛撞倒流浪牛事件時有所聞，主要因為政府任由牛隻東奔西走，自生自滅，即使造成交通陷阱也懶得理會，人命和牛命在他們眼中仿似無物。

《東方》早前獻上「貓狗善終園」藍圖，目標是解決流浪動物問題，各界表示歡迎，立法會亦納入議程討論，議員更希望流浪牛納入範圍。但漁護署麻木不仁，怠惰拒改革，一口拒絕藍圖建議，卻又沒有交出任何建設性方案。問題根源未有解決，類似流淚牛及車死牛事件只會不斷重複上演，是否死了牛不緊要，牽涉人命才會知道闖下大禍？無論人命牛命都是無可代替，炒100個廢官都不能補償！

其實「貓狗善終園」是長遠目標，短期內漁護署應該把流浪牛集中在一個範圍內管理，雌雄分開生活及絕育，以免再繁殖，讓牛隻自自然然百年歸老，流浪牛問題迎刃而解。這樣做法既不用千方百計追蹤，毋須繫上勒頸追魂GPS，也不怕牠們流連車道造成交通意外傷亡。既然有一勞永逸的方法，本報還作出完善的藍圖計劃，官員還要拒諸門外，將來發生任何悲劇，漁護署還有甚麼好辯解？

牛是極有靈性的動物，世界各地都傳頌不少相關可歌可泣的故事，內地有牛隻會跪謝主人養育之恩，又或跪拜主人墓前，有些在屠宰之前會跪求放過一命，香港有寺廟在上世紀八九十年代便收留逃過屠刀的靈牛，讓其平安終老，並為之雕像，成為佳話。

人間有情，可惜香港有些官員卻連畜牲都不如，帶頭虐畜，又放生殺畜狂徒。律政司司長鄭若驊不檢控豪景花園擲殺貓狗疑兇，引發破窗效應，虐畜激增；漁護署署長梁肇輝，沒有保護好動物，反而冷血施虐；其上級食衞局局長陳肇始不但抗疫失職，又放任下級漁護署虐畜、食環署罔顧衞生，老鼠捉不到，動物安全不保。這幾個司長局長署長，劣迹斑斑，在歷史上留下污名，將來恐怕會有人為他們雕像，跪在無辜受害動物跟前，像西湖秦檜像跪叩岳飛，遺臭萬年。

今年辛丑牛年，大家都希望借助靈牛帶來吉祥，替香港人扭轉近年悲劇命運，可惜事與願違，冷血官員虐待牛隻，怎能奢望會帶來好運？靈牛受緊箍咒痛流眼淚，香港人何嘗不是同樣受到魔咒，淚向肚中流。回歸接近24年，哪一天有好日子過？世紀暴疫潮齊襲，不會是巧合，更有可能是特區政府積下罪孽的報應，無奈全體市民承受苦果。這一切都不是天命，而是人禍，禍及眾生，寧為太平犬，莫為特區牛！