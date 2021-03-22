神州觀察：百年鐵路遺址　保育情況堪憂

修建於晚清時期、距今已逾百年的「京張鐵路」張家口段部分遺址，早前被當地政府列入省級文物保護單位，近日遭內地傳媒踢爆因缺乏維護而荒草叢生，甚至慘變垃圾崗，附近居民各種生活垃圾被隨意棄置在此。及後又搞起商業開發，設立所謂步行街，廣布小商店、小食店，既擾民又製造大量油煙污染，以致亂上加亂，令這個本應好好保育的百年文物遺址慘不忍睹，可見有關部門根本沒有履行責任。

眾所周知，京張鐵路是由中國人自主設計修建的第一條鐵路，更因其所處的特殊歷史背景，自然成為了中華民族百年榮辱的見證，同時蘊涵着不屈不撓、獨立自強的寶貴民族精神，代表中國近代史上反帝鬥爭、擺脫殖民壓迫的一次重大勝利。如今雖已完成其歷史使命，卻不應被時代遺棄，甚至淪為垃圾崗、蛇蟲鼠蟻的安樂窩，或是盲目追趕商業開發潮流，只顧賺錢，無視保育的意義與價值；應該說，文物對任何國家與民族都是文明與文化的見證，民族精神的承載，必須善待。

偏偏這樣的反面教材總是層出不窮，並且一再讓人感覺沉重，譬如被認為是在整個中國文化史上具有重要意義的歷史文物、河南洛陽的「孔子入周問禮碑」，早前被揭同樣淪為了破敗荒涼的垃圾堆，或成了附近居民晾曬被褥的場所；當局的保育工作被批「表裏不一」，更遭輿論調侃稱，孔子當年遠道來洛陽問禮，如今的洛陽何以如此「不知禮」？至於商業開發方面，北京故宮可以開餐廳涮火鍋、推「天價年夜飯」，西安秦陵兵馬俑所在區域可以申建大型高檔酒店，一些文物保護區、文化古城紛紛開發高檔娛樂場所，其實早已司空見慣。

於文物保育而言，棄置不理和過度商業化如同兩個極端，都不足取，因為兩者都會對文物產生破壞作用，甚至造成毀滅性、災難式後果，譬如故宮的土木結構建築，在裏面開餐廳肯定讓人擔心，萬一真的發生火災怎麼辦？這個責任誰又負得起？事實上，雲南麗江古城早前就有600多年歷史的建築付之一炬，原因是被開發成了茶館用於經營，政府可能收了不少租，但損失又是多少？近期雲南臨滄市被譽為「中國最後一個原始部落」的翁丁村老寨又被燒毀，不還是過度商業開發的惡果？以致連消防安全都顧不上，何以如此麻木？

當然，除了政府、商家無心文物保育，不少普通民眾在這方面也很欠缺，譬如媒體不時爆出有人在八達嶺長城、北京天壇牆壁上亂刻亂畫，非要踩入太廟廣場的護欄內拍照，甚至有炫富女開豪車在故宮「撒歡兒」，種種惡行既是在肆意破壞文物，亦敗壞了社會文明風氣，令自詡禮義之邦的民族蒙羞。