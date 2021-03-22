世界視線：邊境危機爆發　拜登如何拆彈

拜登政府對外展示強勢作風，對中國和俄羅斯兩面作戰，但「火燒後欄」危機卻不容小覷。據當地傳媒報道，美國在與墨西哥接壤的邊境扣留的非法移民兒童，已超過1.4萬人，其中衞生部拘留約9,500人，平均拘留34天；海關與邊境部門拘留約4,500人，他們在那裏平均被拘留117小時，遠超法定的72小時。

儘管拜登一再否認邊境已陷入「危機」，但美國國土安全部部長馬約爾卡斯日前表示，西南部邊境正面臨20年來最大規模的移民潮。事實上，對不少欲進入美國的中美洲民眾來說，拜登上台意味着南部邊境「大開放」，「大篷車難民」最近便再度集結，要求拜登政府兌現「人道承諾」。

儘管有人試圖為拜登政府塗脂抹粉，指正是因為美國的疫苗接種計劃成功，中美洲民眾為了自身安全，紛紛北上，但無可迴避的事實是，民主黨人及主流傳媒過去4年炮轟特朗普政府對非法移民「零容忍」政策，導致骨肉分離，更不惜以一幅難民兒童被關在籠子的照片作為「證據」（照片其實來自奧巴馬時代），如今被拘留兒童的處境同樣不堪聞問，有志願團體負責人表示，拘留中心的情況正朝人道主義危機的方向發展，儘管多家法律和傳媒機構要求進入拘留中心了解，卻遭當局拒絕。

邊境問題嚴峻，不僅特朗普的支持者大肆抨擊，連民主黨人也看不下去。紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯怒斥無證兒童的苦況「絕對不能接受」，指不管哪個政黨當政也不能接受。奧巴馬時代在海關及邊防局任職的一位官員亦表示，對於那些有6歲以下兒童的中美洲家庭來說，美國南部的邊境是「開放」的。

這種開放邊境的印象，絕非「蛇頭宣傳」那麼簡單，拜登取消前朝政府要求申請移民的家庭必須留在墨西哥等待聆訊結果的政策，容讓大批非法移民進入美國境內，也是問題不斷惡化的主要原因。有人形容拜登全盤推翻特朗普的移民政策，等於在倒洗澡水時，連同嬰兒一起倒掉，拜登政府「安內」尚且不力，憑甚麼張牙舞爪叫囂着要「攘外」？